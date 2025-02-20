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Real Madrid 3-1 Manchester City || ÖZET

Şampiyonlar Ligi heyecanında Real Madrid, sahasında Manchester City’yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Santiago Bernabéu’da oynanan karşılaşmada Madrid ekibi, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ve ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 00:52 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 07:02
Real Madrid 3-1 Manchester City || ÖZET

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    Santiago Bernabéu'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Real Madrid, Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İlk yarıda Kylian Mbappe'nin iki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek galibiyeti garantiledi. City'nin çabaları sonuçsuz kalırken, Madrid temsilcisi sahadan üç puanla ayrıldı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    Maçtan Dakikalar

    📢 Maç Başladı!

    4' – ⚡ Kylian Mbappe, Raul Asencio Del Rosario'nun asistinde golü buldu! (1-0)

    8' – 🔄 John Stones yerine Nathan Ake oyuna girdi.

    28' – 📋 İlkay Gündoğan sarı kart gördü.

    33' – ⚽ Kylian Mbappe, Rodrygo'nun asistinde farkı ikiye çıkardı! (2-0)

    38' – 🏃‍♂️ Jude Bellingham etkili bir şut çıkardı, ancak top auta gitti.

    📢 İlk Yarı Sonu | Real Madrid 2-0 Manchester City

    47' – 💥 Nicolas Gonzalez'in şutu direkten döndü!

    61' – ⚽ Kylian Mbappe, Federico Valverde ile yaptığı duvar pası sonrası ağları havalandırdı! (3-0)

    77' – 🔄 İlkay Gündoğan yerine Mateo Kovacic, Philip Foden yerine James McAtee oyuna girdi.

    78' – 🔄 Dani Ceballos, Eduardo Camavinga yerine sahada.

    78' – 🔄 Kylian Mbappe yerine Brahim Diaz oyuna dahil oldu.

    83' – 🔄 Aurelien Tchouameni, Luka Modric yerine sahada.

    90' – 🔄 Federico Valverde, David Alaba yerine girdi.

    90' – 🔄 Vinicius Junior, Endrick yerine oyunda.

    90+' – ⚽ Manchester City, İlkay Gündoğan'ın serbest vuruş organizasyonunda bulduğu golle farkı azalttı! (3-1)

    📢 Maç Sonu | Real Madrid 3-1 Manchester City 🎉

    İlk Yarı

    Maça hızlı başlayan Real Madrid, henüz 4. dakikada Kylian Mbappe'nin Raul Asencio Del Rosario'ya yaptığı asistle öne geçti. Manchester City, bu gole karşılık vermek için ataklarını sıklaştırsa da savunmada zor anlar yaşadı. 28. dakikada John Stones'un yerine Nathan Ake oyuna dahil oldu. 33. dakikada Rodrygo'nun pasında Mbappe farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle tamamlandı.

    İkinci Yarı

    Manchester City, ikinci yarıya daha etkili başladı ve topa daha fazla sahip olarak oyunu dengelemeye çalıştı. Ancak 47. dakikada Jude Bellingham'ın etkili oyunuyla Madrid ekibi baskısını sürdürdü. 61. dakikada Kylian Mbappe'nin Federico Valverde ile yaptığı hızlı paslaşma sonucu attığı golle Real Madrid farkı üçe çıkardı. 77. dakikada Pep Guardiola, İlkay Gündoğan yerine Mateo Kovacic'i ve Philip Foden yerine James McAtee'yi sahaya sürdü.

    Aynı dakikada Ancelotti, Eduardo Camavinga'nın yerine Dani Ceballos'u, 78'de ise Brahim Diaz'ı Mbappe'nin yerine oyuna aldı. Manchester City, aradığı golü 90. dakikada Federico Valverde'nin David Alaba'ya yaptığı faul sonrası kazandığı serbest vuruşta buldu. Topun başına geçen İlkay Gündoğan, ceza sahasına gönderdiği topun ardından oluşan karambolde takımının tek golünü kaydetti ve mücadele 3-1'lik Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

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