Real Madrid 3-1 Manchester City || ÖZET

⏳ 83' – 🔄 Aurelien Tchouameni, Luka Modric yerine sahada. ⏳ 90' – 🔄 Federico Valverde, David Alaba yerine girdi. ⏳ 90' – 🔄 Vinicius Junior, Endrick yerine oyunda. ⏳ 90+' – ⚽ Manchester City, İlkay Gündoğan'ın serbest vuruş organizasyonunda bulduğu golle farkı azalttı! (3-1) 📢 Maç Sonu | Real Madrid 3-1 Manchester City 🎉

İlk Yarı Maça hızlı başlayan Real Madrid, henüz 4. dakikada Kylian Mbappe'nin Raul Asencio Del Rosario'ya yaptığı asistle öne geçti. Manchester City, bu gole karşılık vermek için ataklarını sıklaştırsa da savunmada zor anlar yaşadı. 28. dakikada John Stones'un yerine Nathan Ake oyuna dahil oldu. 33. dakikada Rodrygo'nun pasında Mbappe farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı Manchester City, ikinci yarıya daha etkili başladı ve topa daha fazla sahip olarak oyunu dengelemeye çalıştı. Ancak 47. dakikada Jude Bellingham'ın etkili oyunuyla Madrid ekibi baskısını sürdürdü. 61. dakikada Kylian Mbappe'nin Federico Valverde ile yaptığı hızlı paslaşma sonucu attığı golle Real Madrid farkı üçe çıkardı. 77. dakikada Pep Guardiola, İlkay Gündoğan yerine Mateo Kovacic'i ve Philip Foden yerine James McAtee'yi sahaya sürdü.