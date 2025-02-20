Real Madrid 3-1 Manchester City || ÖZET

Santiago Bernabéu'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Real Madrid, Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İlk yarıda Kylian Mbappe'nin iki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek galibiyeti garantiledi. City'nin çabaları sonuçsuz kalırken, Madrid temsilcisi sahadan üç puanla ayrıldı.
Fotoğraflar: AA
⚽ Maçtan Dakikalar
📢 Maç Başladı!
⏳ 4' – ⚡ Kylian Mbappe, Raul Asencio Del Rosario'nun asistinde golü buldu! (1-0)
⏳ 8' – 🔄 John Stones yerine Nathan Ake oyuna girdi.
⏳ 28' – 📋 İlkay Gündoğan sarı kart gördü.
⏳ 33' – ⚽ Kylian Mbappe, Rodrygo'nun asistinde farkı ikiye çıkardı! (2-0)
⏳ 38' – 🏃♂️ Jude Bellingham etkili bir şut çıkardı, ancak top auta gitti.
📢 İlk Yarı Sonu | Real Madrid 2-0 Manchester City
⏳ 47' – 💥 Nicolas Gonzalez'in şutu direkten döndü!
⏳ 61' – ⚽ Kylian Mbappe, Federico Valverde ile yaptığı duvar pası sonrası ağları havalandırdı! (3-0)
⏳ 77' – 🔄 İlkay Gündoğan yerine Mateo Kovacic, Philip Foden yerine James McAtee oyuna girdi.
⏳ 78' – 🔄 Dani Ceballos, Eduardo Camavinga yerine sahada.
⏳ 78' – 🔄 Kylian Mbappe yerine Brahim Diaz oyuna dahil oldu.