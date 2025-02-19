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TFF açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek! Galatasaray'dan o isim için başvuru

Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mücadeleye yabancı hakem atanacağını duyurdu. Dev maç için 3 aday belirlenirken, Galatasaray bir ismi istemediğini bildirdi. İşte o açıklamalar ve detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 13:14 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 13:41
TFF açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek! Galatasaray’dan o isim için başvuru

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    Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Dev derbi öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mücadeleye yabancı hakem atanacağını duyurdu.

    İşte o açıklamalar;

    "SAMİMİ OLARAK TARAFLARA ÇAĞRI YAPTIK"

    "Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."

    "KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU KAMUOYUNA BIRAKIYORUZ"

    "Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz."

    "İstiyoruz ki iki takım arasındaki gerginlik yerine futbolun kalitesi konuşulsun. İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz, kendi büyüklüklerine yakışır şekilde gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık." "Hayatımda çizgileri çok net olan bir insanım. İnanmadığım şeyleri yapmadım, yapmadık. Göreve gelir gelmez kulüplere çağrı yaptık, rencide edici açıklamalar olmasın, herkes kendine yakışır örnek davranış içinde olsun. Bu daveti de böyle yaptık ve önemli olan büyük kulüplere başkan olmak, yönetici olmak değil, önemli olan olduktan sonra içinde olduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır davranmaktır."

    "Kişisel ihtirasları, arzuları kendi kulüplerinin önüne koyanlar futbolun huzurunu ve barışı istiyor olabilir mi! Ortak iyiyi tesis etmek olabilir mi! Kendi kişisel kavgalarını, kulüplerini ve camialarını kullanarak sürdürenler sözde değil özde samimi olmaları, futbolun ihtiyacı olan kardeşlik iklimine herhangi bir katkı sağlayıp sağlamayacağını kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek. (AA)Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek. (AA)

    "YABANCI HAKEM OLACAK"

    "Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak."

    "Seçildiğimiz gün söyledik, adil ve adaletli olacağız, herkese eşit mesafede olacağız. Bu çizgimizden taviz vermedik, görev süremiz boyunca da vermeyeceğiz. En güzel örneğini sözde söylemek kolaydır ama icraatte sözleri topluma yaşatmak icat ister. Bu icatın en güzel örneği, Mecnun Başkanımız beraber yola çıktık, Sivasspor ile özdeşleşmiş ama Sivasspor bugün küme düşmeye oynuyor. Bize bazı yakıştırmalar yapılıyor, keseriz parmağı, bordo mavi kan akar, Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir insanım, Trabzonspor da küme düşmenin bir tık üstünde. Adil ve herkese eşit olduğumuzun yegane kanıtı budur."

    ADAYLAR KİMLER?

    Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.

    Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.

    Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. Euro2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.

    Vincic ise bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. B.Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak.

    Slavko Vincic (AA)Slavko Vincic (AA)
    GALATASARAY VINCIC'I İSTEMEDİ!

    A Spor ekranlarında Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgiye göre, Galatasaray yönetimi Slavko Vincic'i istemediklerini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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