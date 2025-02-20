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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem kim? Istvan Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde hakem ataması büyük yankı uyandırdı. Kritik mücadelede düdük çalacak olan Rumen hakem Istvan Kovacs, futbolseverlerin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Uluslararası arenada birçok önemli maçı yöneten Kovacs disiplinli yönetimiyle tanınıyor.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 09:22
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem kim? Istvan Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında?

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    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde en çok konuşulan konulardan biri de maçın hakemi oldu. Derbinin hakemi olarak adı geçen István Kovács, uluslararası alanda önemli karşılaşmalarda görev almış deneyimli bir isim. Peki, Istvan Kovacs kimdir?

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ISTVAN KOVACS KİMDİR, NERELİ?

    16 Eylül 1984 doğumlu olan István Kovács, Romanya'nın kuzeybatısında yer alan Carei şehrinde dünyaya geldi. Rumen ve Macar kökenli bir aileden gelen Kovács, 2011 yılından bu yana çift vatandaşlığa sahip. Futbol hakemliğine genç yaşlarda adım atan Kovács, disiplinli yönetimi ve uluslararası alandaki başarılarıyla tanınıyor.

    HAKEMLİK KARİYERİNDEKİ DÖNÜM NOKTALARI

    Hakemlik kariyerine Romanya'nın en üst düzey futbol ligi olan Liga I'de başlayan Kovács, 2007 yılından itibaren profesyonel maçlarda görev almaya başladı. 2010 yılında FIFA kokartı kazanarak uluslararası karşılaşmalarda da düdük çalmaya hak kazandı.

    Özellikle UEFA organizasyonlarında gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çeken Kovács, birçok önemli turnuvada görev aldı:

    EURO 2020: Hollanda ile Kuzey Makedonya arasındaki grup maçını yönetti.
    2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali: Manchester City ile Real Madrid arasındaki ilk maçta düdük çaldı.
    2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali: AS Roma - Feyenoord karşılaşmasını yönetti.
    2022 FIFA Dünya Kupası: Katar'da düzenlenen turnuvada sekiz maçta dördüncü hakem olarak görev aldı.
    2023 Arap Körfez Kupası Finali: Irak - Umman mücadelesini yönetti.
    2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Fas'ta düzenlenen turnuvada hakem olarak görev aldı.
    2024 UEFA Avrupa Ligi Finali: Atalanta - Bayer Leverkusen karşılaşmasını yönetti.
    UEFA EURO 2024: Almanya'da düzenlenen turnuvada iki grup maçında düdük çaldı. Özellikle Çekya - Türkiye maçında 16 sarı ve 2 kırmızı kart çıkararak turnuva tarihine geçti.

    OTORİTELER NE DİYOR?

    UEFA'nın elit hakemleri arasında gösterilen István Kovács, özellikle sert ve disiplinli yönetimiyle biliniyor. Otoriteler tarafından kararlarında tutarlı ve oyunun akıcılığını koruyan bir hakem olarak değerlendirilse de, zaman zaman verdiği kartlar nedeniyle tartışmalara da neden olabiliyor.

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu olan Kovács'ın, kariyerindeki en kritik karşılaşmalardan birini yöneteceği söylenebilir.

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