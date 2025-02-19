Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi

Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için perşembe günkü karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

AZ ALKMAAR İLE 3. RANDEVU Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. UEFA organiasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 2 kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti. Perşembe günkü karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak.

NEUCHATEL XAMAX ZAFERİNİ TEKRARLAMAYA ÇALIŞACAK Galatasaray, Türk futbol tarihinde önemli yer tutan Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayabilmek için mücadele edecek. İsviçre temsilcisi ile 1988-1989 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetti. Tur şansını zoran sokan Galatasaray, İstanbul'da rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırırken Türk futbol tarihine geçen bir geri dönüşe imza attı. Tarihinde Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turlarının ilk maçında 8 kez 3 ve üstü farkla mağlup olan Galatasaray, sadece Neuchatel Xamax'ı elemeyi başardı. Diğer 7 eşleşmeden boynu bükük ayrıldı.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu perşembe günkü müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den faydalanamayacak.