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Muhtemel 11... Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı için geri sayım heyecanı sürüyor. İlk maçını deplasmanda 4-1 kaybeden ve tur şansını zora sokan Sarı Kırmızılı takım, AZ Alkmaar karşısında galibiyet alabilmek için sahada yerini alacak. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin merak edilen her şey...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:13
Muhtemel 11... Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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    Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı için geri sayım heyecanı sürüyor. İlk maçını deplasmanda 4-1 kaybeden ve tur şansını zora sokan Sarı Kırmızılı takım, AZ Alkmaar karşısında galibiyet alabilmek için sahada yerini alacak. Peki, Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin merak edilen her şey...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Galatasaray-AZ Alkmaar Rövanş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ?

    Merakla beklenen Galatasaray-AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşması, 20 Şubat Perşembe günü yani 2 gün sonra oynanacak. TSİ 20:45'te başlayacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Galatasaray-AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Galatasaray-AZ Alkmaar maçında Galatasaray Turu Nasıl Geçer?

    Sarı Kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için en az 4 farklı galibiyet kaydetmesi gerekiyor. Galatasaray, eğer 3 farklı bir galibiyet elde ederse karşılaşma uzatmalara gidecek.

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