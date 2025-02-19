Lookman’dan Gasperini’ye tepki

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Atalanta'nın yıldız oyuncusu Ademola Lookman, kendisi hakkında yorumlarda bulunan teknik direktör Gian Piero Gasperini'ye yanıt verdi.



Club Brugge maçında penaltı kaçıran Lookman'ın hatalı bir karar verdiğini söyleyen Gasperini maçın ardından, "Lookman, gördüğüm en kötü penaltıcılardan birisi. Sahada Retegui ve De Ketelaere varken topu alması hoşuma gitmedi." ifadelerini kullanmıştı.



Lookman ise Instagram'dan yaptığı açıklamada teknik direktörüne yanıt vererek, "Maruz kaldığım şekilde dışlanmak sadece beni incitmiyor, aynı zamanda bana büyük bir saygısızlık yapılıyor." sözlerini sarf etti.



NE OLMUŞTU?



Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atalanta, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Club Bruggre karşısında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak elenmişti.



İlk yarısı 3-0 biten maçın ikinci yarısında 46. dakikada Lookman durumu 3-1'e getirmiş ancak 61. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara gönderememişti.