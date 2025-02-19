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Dursun Özbek'ten TFF'ye yanıt!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun toplantı davetine cevabı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:04 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:09
Dursun Özbek’ten TFF’ye yanıt!

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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun toplantı davetine cevabı ortaya çıktı.

    İşte Dursun Özbek'in TFF'ye yanıtı:

    "Sayın Hacıosmanoğlu,

    23 Şubat Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynayacağımız Fenerbahçe maçının önemine istinaden 19 Şubat tarihli istişare toplantısı davetinizi aldım.

    Gelen mektubu ilk okuduğumda yapılması planlanan görüşmenin mevcut futbol federasyonuna gösterdiğimiz tüm tepkimize rağmen, içinde bulunduğumuz futbol iklimine, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sağlamayı amaçlayan bir toplantı olacağını düşünmüştüm.

    Ancak dün, 17 Şubat saat 20:00'de, Rizespor'la oynadığımız kritik maçtan yaklaşık 1 saat önce, sanki ortaya çıkan bu kötü ortamdan Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiçbir sorumluluğu yokmuşçasına bir söylemle, davetinizi kamuoyuyla paylaşmanızı samimiyetten, iyi niyetten ve planlanan amaçtan uzak bulduğumu bilmenizi isterim.

    Anlaşılıyor ki; arzunuz samimi bir istişare ortamı yaratmaktan ziyade kurumunuzun halkla ilişkiler çalışmasını yapmakmış.

    Bu sebeple davetinize icabet etmeyeceğimi bildirmek isterim.

    Kulübümüz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sahaya odaklanıp, taraftarlarına ve topluma itidal çağrısı yapmaya devam edecektir. Dilerim gerek kurumunuz gerekse bir araya gelmemizi planladığınız Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetimi de benzer saikle hareket eder ve ülkemiz futbolunun ihtiyacı olan huzur ortamı kısa sürede tesis olur."

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