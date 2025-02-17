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Simon Kjaer FC Midtjylland'ın yönetim kuruluna katıldı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, 35 yaşında futbol kariyerine nokta koydu. Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz bir hamlede bulunan Kjaer, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Midtjylland’ın yönetim kuruluna dahil oldu.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 20:29 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 20:29
Simon Kjaer FC Midtjylland’ın yönetim kuruluna katıldı

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    Kulüpten yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılan genel kurulda, Simon Kjaer ve Tina Ebler'in FC Midtjylland yönetim kuruluna katılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

    Simon Kjaer (AA)Simon Kjaer (AA)

    FENERBAHÇE'DE İKİ SEZON GEÇİRDİ

    Kjaer, profesyonel kariyerinde Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve Milan formalarını giydi. 2015 yılında 7.65 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli stoper, 2017 yazında 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.

    Son olarak Milan'da forma giyen Simon Kjaer, kulüp düzeyinde son maçına 25 Mayıs'ta Salernitana karşısında çıktı.

    Simon Kjaer (Transfermarkt)Simon Kjaer (Transfermarkt)

    DANİMARKA MİLLİ TAKIMI'NDA TARİHE GEÇTİ

    2009-2024 yılları arasında Danimarka Milli Takımı formasını giyen Kjaer, 132 maça çıkarak erkek milli takımı tarihindeki en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu. 2016 yılında milli takım kaptanlığı görevini üstlenen Kjaer, ülkesinin futbol tarihine adını yazdırdı.

    Futbolculuk kariyerini noktalayan Simon Kjaer, bundan sonraki süreçte yönetici olarak Danimarka futboluna katkı sağlamaya devam edecek.

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