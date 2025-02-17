Simon Kjaer FC Midtjylland’ın yönetim kuruluna katıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılan genel kurulda, Simon Kjaer ve Tina Ebler'in FC Midtjylland yönetim kuruluna katılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılan genel kurulda, Simon Kjaer ve Tina Ebler'in FC Midtjylland yönetim kuruluna katılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'DE İKİ SEZON GEÇİRDİ
Kjaer, profesyonel kariyerinde Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve Milan formalarını giydi. 2015 yılında 7.65 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli stoper, 2017 yazında 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.
Son olarak Milan'da forma giyen Simon Kjaer, kulüp düzeyinde son maçına 25 Mayıs'ta Salernitana karşısında çıktı.
DANİMARKA MİLLİ TAKIMI'NDA TARİHE GEÇTİ
2009-2024 yılları arasında Danimarka Milli Takımı formasını giyen Kjaer, 132 maça çıkarak erkek milli takımı tarihindeki en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu. 2016 yılında milli takım kaptanlığı görevini üstlenen Kjaer, ülkesinin futbol tarihine adını yazdırdı.
Futbolculuk kariyerini noktalayan Simon Kjaer, bundan sonraki süreçte yönetici olarak Danimarka futboluna katkı sağlamaya devam edecek.