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Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Mayıs ayında mutlu sona ulaşmak ve kupayı müzesine götürmek istiyor. Sarı lacivertli ekip diğer yandan gelecek senenin hazırlıklarına başladı. Gündemde birçok futbolcu var. Gençlere yapılacak yatırımlarla birlikte ilerleyen yılların kadrosu oluşturulacak. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu da listede yer alıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 19:02 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 19:02
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

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    Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Mayıs ayında mutlu sona ulaşmak ve kupayı müzesine götürmek istiyor. Sarı lacivertli ekip diğer yandan gelecek senenin hazırlıklarına başladı. Gündemde birçok futbolcu var. Gençlere yapılacak yatırımlarla birlikte ilerleyen yılların kadrosu oluşturulacak. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu da listede yer alıyor. İşte detaylar...

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla adından söz ettiren Kanarya'da gelecek sezon için de kollar sıvandı. Son senelerde yaptığı satışlarla ön plana çıkan sarı lacivertliler, yine gençlere ve satış potansiyeli olan isimlere yönelecek. Listede Cimbom'un da istediği ancak kadrosuna katamadığı bir yıldız da bulunuyor.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    MORAL DEPOLADI

    Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Jose Mourinho ve öğrencileri puanını 57'ye yükseltirken derbi öncesinde de hata yapmayarak rahat bir nefes aldı. Rams Park'taki dev maç için moraller tavan yaptı.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    EN-NESYRI'Yİ TUTABİLENE AŞK OLSUN

    Sezon başında Sevilla'dan 20 milyon euroya yakın bir bonservisle transfer edilen Youssef En-Nesyri, performansıyla herkesi büyülemeyi başardı.

    Faslı yıldız her geçen gün daha da fazla ritim bulduğu formasıyla artık taraftarın güvenini kazandı. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de takımının en önemli gol silahı haline geldi.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    SAYISI 10'A YÜKSELDİ

    En-Nesyri'nin Kasımpaşa ağlarını 2 kez sarsmasının ardından 2025'teki gol sayısı 10'a yükseldi. 27 yaşındaki golcü futbolcu, toplamda ise 23 defa ağları havalandırarak kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    MOURINHO'DAN ÖVGÜ

    Kasımpaşa maçı sonrasında Youssef En-Nesyri'nin yükselen formu ve performansıyla ilgili düşüncelerini aktaran Mourinho, öğrencisinden övgüyle bahsederek; "Zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Geldiği zaman sezon önce kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak fitlikte değildi. Edin (Dzeko) ile birlikte aynı anda olduğu çok az zaman geçirmişti. Sonra fiziksel kondisyonu gelişti. Çift forvet oynamaya başladık. Onun da formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinizde ben panik olmadım. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi. Kulüp çok fazla para verdiği için eleştirildi. Hatta ocak ayında elimizden çıkarmamızı, Suudi Arabistan'a satılması konuşuldu. Şu an nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ligde 15 golü var, kupada 3, Avrupa Ligi'nde de 5 golü var. Şu an çok iyi bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    OĞUZ AYDIN PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

    Sarı lacivertli ekibin sezon başındaki transferlerinden biri olarak Kayserispor'dan alınan Oğuz Aydın da ilk dönemindeki tutukluğunu attı ve kendini kanıtladı.

    Kasımpaşa karşısında En-Nesyri'nin golünün asistini yapan milli futbolcu, 15. maçında 10 kez skora katkıda bulundu.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    SIRADAKİ HEDEF RAMS PARK

    Son olarak 7 Aralık 2024 tarihinde oynadığı Beşiktaş derbisinden mağlup ayrılan Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki mücadelenin ardından Eyüpspor ile de berabere kalmıştı.

    Hatayspor karşılaşmasıyla başlayan seride 7 maç üst üste kazanan Kanarya, şampiyonluk yarışında takip ettiği Galatasaray'ı da yenerek hem sayıyı 8'e yüksetmek hem de farkı eritmek amacında.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    MAÇ SONU GÖNDERME

    Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ezeli rakiplerine gönderme yapmayı ihmal etmedi. Portekizli çalıştırıcı; "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırındaki oyuncuların temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    GELECEĞİN KADROSU KURULACAK

    Fenerbahçe'de yaşlı oyuncuların fazla olması nedeniyle gelecek için adımlar atılacak. Ognjen Mimovic'in ardından yeni isimler de gündemde. Dümende ise Mourinho var.

    Yaz planı şimdiden belirlendi.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    AHMETCAN KAPLAN İLK SIRADA

    Sarı lacivertlilerde yaşanan stoper sıkıntısı nedeniyle bu bölgeye takviye yapılacak. Sol ayaklı bir oyuncu arayan teknik heyet ve yönetim, Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

    Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan milli savunmacı, sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamadı. Sonrasında ise özellikle Hato'nun performansıyla yedek kaldı.

    Bu sezon Farioli tarafından fazla değerlendirilmedi.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    SIRADA HAGI VAR

    Football Insider'in haberine göre Fenerbahçe'nin transfer listesindeki bir diğer oyuncu da Ianis Hagi. Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan oğlu olan 24 yaşındaki futbolcu için girişimler başladı.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    GENOA DA TAKİPTE

    İskoç basınına göre yeni kontrat imzalamamasından dolayı Clement'in tercih etmediği bir isim haline gelen Ianis Hagi ile Genoa da ilgileniyor.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    GALATASARAY DA İSTEDİ

    Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde İskoç medyasına yaptığı açıklamada Hagi ile ilgilendiklerini ifade ederek; "Daha önceki bir transfer döneminde onunla ilgilenmiştik. Çok iyi bir oyuncu. Ne yazık ki geçmişte sakatlık yaşadı. Ama şimdi durumu iyi. Onu Galatasaray'dayken çocukken hatırlıyorum. Her yerdeydi. Antrenmanları oturup izliyordu. Son iki yıldır Ianis'i sürekli takip ediyorum. Şu anda formda. İyi bir futbolcu, potansiyeli var. Kim bilir? Belki bir gün Galatasaray'da oynar" dedi.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

    11 GOLDE ADI VAR

    Rangers forması giyen Ianis Hagi, 2024 sezonunda 20 maça çıkarak takımına önemli katkılar sağladı. Rumen orta saha oyuncusu, bu süreçte 4 gol ve 7 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki futbolcunun İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

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