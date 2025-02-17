Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

MOURINHO'DAN ÖVGÜ

Kasımpaşa maçı sonrasında Youssef En-Nesyri'nin yükselen formu ve performansıyla ilgili düşüncelerini aktaran Mourinho, öğrencisinden övgüyle bahsederek; "Zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Geldiği zaman sezon önce kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak fitlikte değildi. Edin (Dzeko) ile birlikte aynı anda olduğu çok az zaman geçirmişti. Sonra fiziksel kondisyonu gelişti. Çift forvet oynamaya başladık. Onun da formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinizde ben panik olmadım. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi. Kulüp çok fazla para verdiği için eleştirildi. Hatta ocak ayında elimizden çıkarmamızı, Suudi Arabistan'a satılması konuşuldu. Şu an nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ligde 15 golü var, kupada 3, Avrupa Ligi'nde de 5 golü var. Şu an çok iyi bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.