Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir

EN-NESYRI'Yİ TUTABİLENE AŞK OLSUN
Sezon başında Sevilla'dan 20 milyon euroya yakın bir bonservisle transfer edilen Youssef En-Nesyri, performansıyla herkesi büyülemeyi başardı.
Faslı yıldız her geçen gün daha da fazla ritim bulduğu formasıyla artık taraftarın güvenini kazandı. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de takımının en önemli gol silahı haline geldi.
SAYISI 10'A YÜKSELDİ
En-Nesyri'nin Kasımpaşa ağlarını 2 kez sarsmasının ardından 2025'teki gol sayısı 10'a yükseldi. 27 yaşındaki golcü futbolcu, toplamda ise 23 defa ağları havalandırarak kendisine güvenenleri mahcup etmedi.
MOURINHO'DAN ÖVGÜ
Kasımpaşa maçı sonrasında Youssef En-Nesyri'nin yükselen formu ve performansıyla ilgili düşüncelerini aktaran Mourinho, öğrencisinden övgüyle bahsederek; "Zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Geldiği zaman sezon önce kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak fitlikte değildi. Edin (Dzeko) ile birlikte aynı anda olduğu çok az zaman geçirmişti. Sonra fiziksel kondisyonu gelişti. Çift forvet oynamaya başladık. Onun da formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinizde ben panik olmadım. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi. Kulüp çok fazla para verdiği için eleştirildi. Hatta ocak ayında elimizden çıkarmamızı, Suudi Arabistan'a satılması konuşuldu. Şu an nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ligde 15 golü var, kupada 3, Avrupa Ligi'nde de 5 golü var. Şu an çok iyi bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
OĞUZ AYDIN PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertli ekibin sezon başındaki transferlerinden biri olarak Kayserispor'dan alınan Oğuz Aydın da ilk dönemindeki tutukluğunu attı ve kendini kanıtladı.
Kasımpaşa karşısında En-Nesyri'nin golünün asistini yapan milli futbolcu, 15. maçında 10 kez skora katkıda bulundu.
SIRADAKİ HEDEF RAMS PARK
Son olarak 7 Aralık 2024 tarihinde oynadığı Beşiktaş derbisinden mağlup ayrılan Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki mücadelenin ardından Eyüpspor ile de berabere kalmıştı.
Hatayspor karşılaşmasıyla başlayan seride 7 maç üst üste kazanan Kanarya, şampiyonluk yarışında takip ettiği Galatasaray'ı da yenerek hem sayıyı 8'e yüksetmek hem de farkı eritmek amacında.