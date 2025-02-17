En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

"Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu. Şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ayrıca takım çok iyi oynuyor, bu da onu etkiliyor. Ligde penaltısız 15 golü var. Avrupa'da ve kupada da golleri var. Şu anda çok iyi iş çıkarıyor." dedi.

"AVRUPA'DA BÖYLESİ YOK"



Mücadeleyi değerlendiren Ömer Üründül, En-Nesryi için, "Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Çok deneyimli bir santrfor olan Dzeko'nun yanında mükemmel bir forvetin daha var. Herhalde Nesyri'yi beğenmeyenler gerçeği görmüşlerdir. Hatta yalnız kafa golü atabiliyor, dribblingi yok diyenler de vardır. Bu maçta bunlara da sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca bir şeyi daha iddia ediyorum, şu anda Avrupa'da Nesyri gibi müthiş yükselip kafa vuran santrfor yok." yorumu yaptı.

"LİGİN EN İYİSİ" Ahmet Çakar ise Faslı golcü için, "Şurası muhakkak ki mevcut durumda ligin en iyi golcüsü En-Nesyri… Yakaladı mı atıyor, takımına büyük katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

DEV TALİP Devre arası transfer döneminde Arabistan kulüplerinin yakın markajında olan Youssef En-Nesyri için 35 milyon euroluk teklif gelmişti. Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddederken, Faslı golcü de takımda kalmak istediğini iletmişti.

Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen golcü oyuncu için Premier Lig takımlarının devreye girdiği belirtildi. Bu sezon forvetlerinden oldukça sıkıntı çeken Arsenal ve Manchester United'ın Youssef En Nesyri'yi izlemeye başladıkları öğrenildi.