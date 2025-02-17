SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

Süper Lig'de son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa maçında attığı iki golle yıldızlaştı. Faslı golcünün iki dev kulübün radarına girdiği ve sezon sonuna kadar takip edileceği öğrenildi. İşte o takımlar ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 10:37
En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Kasımpaşa maçında da sürdürdü.

    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

    DUBLE'LERE DEVAM EDİYOR

    En-Nesryi, takımının attığı üç golün ikisine imza attı. Golcü futbolcu, bu performansıyla maçın ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Süper Lig'de 15 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, toplamda ise bu sezon 23 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

    MOURINHO'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Formunun artmasının zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. En-Nesyri buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak durumda değildi. Ayrıca Edin Dzeko ile aynı anda sahada oldukları çok az maç oynamışlardı. O dönemde ikisinden birisi oynuyordu. Sonrasında form tutunca beraber oynatmaya karar verdim ve formu yükseldi."

    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

    "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu. Şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ayrıca takım çok iyi oynuyor, bu da onu etkiliyor. Ligde penaltısız 15 golü var. Avrupa'da ve kupada da golleri var. Şu anda çok iyi iş çıkarıyor." dedi.

    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

    "AVRUPA'DA BÖYLESİ YOK"

    Mücadeleyi değerlendiren Ömer Üründül, En-Nesryi için, "Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Çok deneyimli bir santrfor olan Dzeko'nun yanında mükemmel bir forvetin daha var. Herhalde Nesyri'yi beğenmeyenler gerçeği görmüşlerdir. Hatta yalnız kafa golü atabiliyor, dribblingi yok diyenler de vardır. Bu maçta bunlara da sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca bir şeyi daha iddia ediyorum, şu anda Avrupa'da Nesyri gibi müthiş yükselip kafa vuran santrfor yok." yorumu yaptı.

    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

    "LİGİN EN İYİSİ"

    Ahmet Çakar ise Faslı golcü için, "Şurası muhakkak ki mevcut durumda ligin en iyi golcüsü En-Nesyri… Yakaladı mı atıyor, takımına büyük katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

    DEV TALİP

    Devre arası transfer döneminde Arabistan kulüplerinin yakın markajında olan Youssef En-Nesyri için 35 milyon euroluk teklif gelmişti. Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddederken, Faslı golcü de takımda kalmak istediğini iletmişti.

    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

    Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen golcü oyuncu için Premier Lig takımlarının devreye girdiği belirtildi. Bu sezon forvetlerinden oldukça sıkıntı çeken Arsenal ve Manchester United'ın Youssef En Nesyri'yi izlemeye başladıkları öğrenildi.

    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor Washington geri ödeme istiyor
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru
    Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
    İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede
    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?
    NBA’de All-Star’ı Shaq’s OGs kazandı! Efsane isimden Alperen Şengün’e övgü dolu sözler: Türk Terminatör
    Türk siyasetinin Ziya’sı | Bakan Murat Kurum CHP’li Özgür Özel’in yalanlarını Yeşilçam repliğiyle çürüttü
    Sosyetik güzel Ceylan Çapa tercihini Togg’dan yana kullandı!
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den TÜSİAD’a tepki: Sipariş alınmış planlı siyaset mühendisliği
    Türkiye’de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP’li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş
    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı
    İmralı heyeti Irak’ın kuzeyinde! Bugün Barzani yarın Talabani! Hedef terörsüz Türkiye
    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri