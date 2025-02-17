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Manchester United forması giyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Kırmızı Şeytanlar, sözleşmesi biten 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yeni bir anlaşma yapmayacak. Bu sezon 21 maça çıkan Eriksen, takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, kısa süre içinde kariyerindeki bir sonraki adımı belirlemek için yeni seçenekleri değerlendirmeye başlayacak.

Chistian Eriksen (AFP) DEVLERİN LİSTESİNDEYDİ Eriksen'in adı daha önce Süper Lig'in dev takımları ile anılmış ancak özellikle maaşındaki yükseklik nedeniyle imzalar atılamamıştı. Ancak yıldız futbolcunun bu kez ücretinden feragat edebileceği de gündeme geldi.