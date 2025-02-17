Kariyerini Real Madrid'de sürdüren dünyaca ünlü kanat oyuncusu Vinicius Junior, Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca'yı bir grup şirketi ile birlikte satın aldı.

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bir grup yatırımcıyla birlikte Portekiz 2. Lig ekibi FC Alverca'nın sahibi oldu. Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre, kulübün en büyük hissedarı Ricardo Vicintin, elindeki %70 ila %80 arasındaki hisseleri, aralarında Vinicius'un da bulunduğu İspanyol ve Brezilyalı yatırımcılara sattı.

Vinicius Junior (AFP) FC ALVERCA, 1. LİG YOLUNDA Portekiz 2. Ligi'nde ikinci sırada yer alan FC Alverca, geçmişte 5 sezon boyunca 1. Lig'de mücadele etti. Brezilya futboluyla güçlü bağları bulunan kulüpte şu anda 15 Brezilyalı futbolcu forma giyiyor. Yeni yatırımın ardından kulübün Portekiz 1. Ligi'ne yükselme şansı daha da artmış durumda.