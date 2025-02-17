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Vinicius Junior kulüp sahibi oldu

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren dünyaca ünlü kanat oyuncusu Vinicius Junior, Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca'yı bir grup şirketi ile birlikte satın aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 19:15 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 19:15
Vinicius Junior kulüp sahibi oldu

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    Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bir grup yatırımcıyla birlikte Portekiz 2. Lig ekibi FC Alverca'nın sahibi oldu. Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre, kulübün en büyük hissedarı Ricardo Vicintin, elindeki %70 ila %80 arasındaki hisseleri, aralarında Vinicius'un da bulunduğu İspanyol ve Brezilyalı yatırımcılara sattı.

    Vinicius Junior (AFP)Vinicius Junior (AFP)

    FC ALVERCA, 1. LİG YOLUNDA

    Portekiz 2. Ligi'nde ikinci sırada yer alan FC Alverca, geçmişte 5 sezon boyunca 1. Lig'de mücadele etti. Brezilya futboluyla güçlü bağları bulunan kulüpte şu anda 15 Brezilyalı futbolcu forma giyiyor. Yeni yatırımın ardından kulübün Portekiz 1. Ligi'ne yükselme şansı daha da artmış durumda.

    Kylian Mbappe (EPA)Kylian Mbappe (EPA)

    MBAPPE DE KULÜP SATIN ALMIŞTI

    Vinicius Junior, kulüp sahibi olan tek Real Madrid oyuncusu değil. Geçtiğimiz yıl, Fransız yıldız Kylian Mbappe, 20 milyon avroluk yatırımla Fransa 2. Lig ekiplerinden SM Caen'i satın almıştı.