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Adana Demirspor'dan Galatasaray maçı sonrası açıklama! "Sistematik hale gelen bilinçli hakem hatalarına tepkidir"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Adana Demirspor, Dries Mertens'in kazandığı ve ev sahibi ekibin öne geçtiği maçta sahadan çekildi. Mavi Şimşekler, kararın ardından gece yarısında bir açıklama yayımladı.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 08:07 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 08:08
Adana Demirspor’dan Galatasaray maçı sonrası açıklama! Sistematik hale gelen bilinçli hakem hatalarına tepkidir

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    Adana Demirspor, sahadan çekilme kararı aldığı Galatasaray karşılaşmasının ardından resmi hesaplarından bir açıklama yaptı. Mavi Şimşekler, VAR'ın neden devreye girmediğinden Okan Buruk ve Metin Öztürk'e kadar pek çok konuda sert tepkide bulundu.

    Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi (İHA)Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi (İHA)

    VAR'ın, karşılaşmanın hakemini çağırmadığı penaltı pozisyonu ve çekilmeyle ilgili olarak, "Federasyon Başkanımız aranarak kendilerine sahadan çekilme kararımız bildirildi. Kararımız 4. hakeme defalarca gidilerek tebliğ edildi. Ancak sahadaki yüksek sesten dolayı futbolcularımıza geç ulaşılması ve gereken adımların geç atılması nedeniyle süreç 30. dakikaya kadar uzadı. Bu karar, sistematik hale gelmiş bilinçli hakem hatalarına ve adaletsizliğe karşı kulübümüzün ortaya koyduğu bir tepkidir." ifadelerine yer verildi.

    Hakemlerin kararlarına yönelik olarak bugüne kadar sabırlı davranıldığı belirtilen açıklamada şunlar dile getirildi; "Adil olmayan, hatalı ve yanlı kararlar artarak devam etmiştir. Adil olmayan, yanlı ve taraflı hakem kararları bizlere karşı değil Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) karşı sistemli şekilde yapılan operasyonlardan ibarettir. MHK ve TFF'ye yönelik bu müdahaleler, hakem hatalarını olağan bir durum haline getirmiş ve futbolumuzun temiz kalmasını engellemiştir. Defalarca kez yanlı ve skandal kararların önüne geçilmesine yönelik kulüplerin serzenişleri yok sayılmış, futbolumuzun adaleti engellenmiş, TFF'ye ve MHK'ye, hedef alınan operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bugün de bu operasyonların bir tanesini yaşadık. Bugün yaşananlar, yalnızca Adana Demirspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin nasıl bir çıkmaza sürüklendiğinin açık bir göstergesidir. Bugün aldığımız bu kararın, Galatasaray Kulübü'ne ve camiasına yönelik olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Galatasaray gibi büyük bir kulübün, maçın 12.dakikasında "kasten ayağını takarak" verilen bir penaltı kararına ihtiyacı olmadığı açıktır. Böylesine skandal kararlar, futbolun rekabet ruhuna ve adalet ilkesine ağır darbe vurmaktadır."

    Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk ve Teknik Direktör Okan Buruk'un sözlerine tepki gösterilen açıklamada, "Sayın Metin Öztürk'ün 'Çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler... Kabul ediyorum bu da onların kusuru, doğru düzgün bir yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı' gibi cümleleri kastını aşmış ve bir takımın iç işleyişine karışma cüretini göstererek haddini de aşmıştır. Sayın Fatih Terim'den sonra Galatasaray tarihine ismini altın harflerle yazdırmasını beklediğimiz Sayın Okan Buruk hocanın ise futbolcumuza karşı kendisine yakışmayan hareketlerle, adeta futbolcumuzu azarlayan tavırlarıyla talimat verircesine dikkat çeken jest ve mimikleri centilmenlikten uzak ve sportifliğe aykırı görüntüler sergilemiştir." denildi.

    Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi (AA)Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi (AA)

    Açıklamada ayrıca, "Sayın Okan Buruk'u bundan sonraki süreçte sahalarda beden diline dikkat etmeye ve herkesin sevgisini kazanmaya davet ediyoruz. Adana Demirspor'un bir oyunun içinde olduğunu ima etmek Galatasaray gibi güzide bir takımın yöneticilerine yakışmamıştır. Galatasaray yönetiminin bu talihsiz söylemlerini bir kez daha kınıyor, tekrarlanmaması hususunu temenni ediyoruz. Tüm bu düşüncelerimize ve yaklaşımımıza rağmen Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Sayın Metin Öztürk ve Teknik Direktör Sayın Okan Buruk'un maç sonrası açıklamalarını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna bildiririz." sözleri vurgulandı.

    Maç sonrası Galatasaray Kulübü'nden beklentilerin de yer aldığı açıklamada, "Galatasaray Kulübü'nün haksız bir penaltıya ihtiyacı olmadığını, bu anlamda böyle bir penaltıya mahal veren hareketlerinden sonra tiyatrocu futbolcularına ceza vererek kadro dışı bıraktıklarını açıklamalarını beklerdik. Böyle bir tutum ile tüm futbol dünyası tarafından ayakta alkışlanabilirlerdi. Ayrıca hem Sayın Öztürk hem de Sayın Buruk'un, adeta mavi boncuk dağıtırcasına üstten bir bakış açısı ile Adana Demirspor taraftarları ve futbolcularına yönelik söylemlerini samimi bulmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi (İHA)Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi (İHA)

    Adana Demirspor'un toplumsal ve sosyal olaylarda haklının yanında yer alarak her dönemde gündemde olduğu ifade edilen paylaşımda, "Kulübümüz, Türk futbolunun içine sürüklendiği bu çarpık düzenin bir parçası olmayı reddetmektedir. MHK ile TFF'yi yıpratmaya yönelik müdahalelerin durdurulmasını talep ediyoruz. Haksızlığa, adaletsizliğe ve sistematik yanlışlara boyun eğmeyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Aldığımız bu kararın bir milat olmasını, haksızlıkların artık son bulmasını temenni ediyoruz. Kulübümüz ve camiamız ile ilgili verilecek her türlü cezaya razı olduğumuzu belirtir Türk futbolunun temiz, adaletli ve onurlu mücadelelerin olduğu yeşil sahalara kavuşmasını dileriz." denildi.

    Paylaşımdaki açıklama şu ifadelerle tamamlandı, "Hak edenin kazandığı adaletin hüküm sürdüğü bir düzen kurulana kadar mücadelemiz sürecektir. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarına tavsiyemiz şudur: Bu yapı ile mücadele etmek sizin görevinizdir. Kurul üyeleri, bu görevinizi sonuna kadar yerine getireceğiniz inancı ile sizleri yönetime getirmiştir. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmek Türk futboluna, bu ülkeye ve sizlere oy verenlere borcunuzdur. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğinize ve bu mücadeleden kaçmayacağınıza inanmak istiyoruz."

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