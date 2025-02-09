Keny Arroyo sağlık kontrollerinden geçti

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu genç futbolcu Keny Arroyo, sağlık kontrollerini başarıyla tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı sağlık taramasından geçen oyuncu, kan tetkikleri ve ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ile kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Arroyo'nun sağlık kontrolleri, akciğer ve kardiyak testler ile radyolojik incelemelerin tamamlanmasının ardından sona erdi. Beşiktaş'ın yeni transferi imzayı atacak.