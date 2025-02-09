Galatasaray - Adana Demirspor maçında şok: Misafir takım sahadan çekildi

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaştığı mücadelede ev sahibi ekip 12. dakikada Dries Mertens ile tartışmalı bir penaltı kazandı.
Galatasaray'ın lehine verilen penaltı kararı (Bein Sports)
MERTENS TAKIMINI 1-0 ÖNE GEÇİRDİ
Beyaz noktada topun başına gelen Alvaro Morata, skoru 1-0'a taşıyan golü attı.
30. dakikada Adana Demirspor'un oyuncusu Yusuf Barasi topsuz alanda kendini yere bırakt�� ve sakatlık yaşadı.
Galatasaray'ın gol sevinci (AA)
ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ
Bu olayın ardından Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında kısa bir toplantı yapıldı. Sonrasında ise önce mavi-lacivertli oyuncular, ardından da hakem dörtlüsü soyunma odasına yöneldi.
MAÇ TATİL EDİLDİ
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası maç tatil edildi.
İstanbulspor, Trabzonspor karşısında sahadan çekilmişti (AA)
ADANA DEMİRSPOR CEZA ALACAK MI? DAHA ÖNCE NE OLDU?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahadan çekilen Adana Demirspor'un nasıl bir ceza ile karşılaşacağı merak konusu oldu.
Aynı durum geçen sezon İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede yaşanmış ve ev sahibi ekip sahadan çekilmişti.
Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu başta bordo mavili ekibin başkanı Ertuğrul Doğan olmak üzere ikna edilemeyince sarı siyahlılar soyunma odasına gitmişti.
TFF ise İstanbulspor'a 3 puan silme cezası ve söz konusu karşılaşmada 3-0 yenik sayılmıştı.