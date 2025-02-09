Galatasaray - Adana Demirspor maçında şok: Misafir takım sahadan çekildi

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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaştığı mücadelede ev sahibi ekip 12. dakikada Dries Mertens ile tartışmalı bir penaltı kazandı. Galatasaray'ın lehine verilen penaltı kararı (Bein Sports)

MERTENS TAKIMINI 1-0 ÖNE GEÇİRDİ



Beyaz noktada topun başına gelen Alvaro Morata, skoru 1-0'a taşıyan golü attı.



30. dakikada Adana Demirspor'un oyuncusu Yusuf Barasi topsuz alanda kendini yere bırakt�� ve sakatlık yaşadı.

Galatasaray'ın gol sevinci (AA) ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ



Bu olayın ardından Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında kısa bir toplantı yapıldı. Sonrasında ise önce mavi-lacivertli oyuncular, ardından da hakem dörtlüsü soyunma odasına yöneldi. MAÇ TATİL EDİLDİ



Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası maç tatil edildi.