LEVENT TÜZEMEN - OPERASYON Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, G.Saray'a yapılmış bir operasyondur. Belli ki bu kararı başkan Murat Sancak verdi. Sahadan çekilme kararı Türk futbolunun dibine dinamit koymaktır. Hatta bile bile kaosa sürüklemektir. Sezon başından bu yana bir çok takımın hakem kararlarından dolayı canı fazlasıyla yandı. Adana Demirspor da canı yanan takımlar arasında yer almaktadır. Küme düşmesi kesinleşmiş gibi görünen Adana Demirspor'un bir anda sahadan çekilmesi futbol alemine büyük zarar verir. Eğer Adana Demirspor ligin dibinde olmasaydı böyle bir karara imza atar mıydı? Çünkü Adana Demirspor'un bir çok maçta canı yandı ama sahadan çekilmeyi asla düşünmediler. Bu çekiliş G.Saray maçına denk getirildi ve kamuoyunda yorumlara yol açtı. F.Bahçeliler 'helal olsun' diye destek verdi.

Aynı F.Bahçe böyle bir çekilme operasyonunu Süper Kupa'da yapmış, U19 ile sahaya çıkıp sonra sahadan çekildi. G.Saray yönetimi kendilerine karşı bu oyuna hazırlıklı olup önlem almalı. Kuru gürültüye pabuç bırakmamalı. G.Saray tartışmalı bir penaltı kazandı. Bana göre penaltı da değil! Yabancı VAR'a göre penaltıymış ki müdahale edilmedi. Ama bu penaltı sahadan çekilme kararına neden olmamalı. G.Saray Hatay'da verilmeyen penaltı nedeniyle berabere kaldı. VAR'da Belçikalı hakem vardı ama penaltının verilmesi için çaba sarf etmedi. G.Saray sahadan mı çekilmeliydi? 12. dakikada olan penaltı sonrasında Adana Demirspor 33. dakikada bir anda sahadan çekildi. Böyle bir karar alınacaksa penaltı atılmadan önce Adana Demirspor çekilebilirdi. Türk futbolu adına kaos yaratacak, utanç gecesi yaşadık.

ZEKİ UZUNDURUKAN - SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ Adana Demirspor, küme düşeceğine o kadar inanmış ki...

Bari düşmeden önce 'takımı sahadan çekip' ligin canına okuyalım mı dediler acaba?

Orta yerde cevap bekleyen bir sürü soru var!

Sahadaki pırıl pırıl Adana Demirsporlu oyunculara yazıktır, günahtır ya! Alın terleri ile mücadele edip, ailelerine ekmek parası götüren futbolculara yazık değil mi?

Takımı sahadan çekmek nedir arkadaş! Bunun mantıklı bir tarafı var mı? Doğru bir davranış mı bu?

Hakem hatası ile her canı yanan, takımını sahadan mı çekecek?

Çözüm mü bu?

Aslanlar gibi oynarsın.

Maçtan sonra da hakkını savunursun! Burada amaç Galatasaray'ın olası bir şampiyonluğuna gölge düşürmek mi?

Lider Galatasaray'ın hızını kesmek mi? Moral-motivasyonunu bozmak mı?

Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellemek için düğmeye mi basıldı? Galatasaray'a operasyon mu çekiliyor?

Hakemler, hataları ile her sezon ligin adeta canına okuyorlar.

İlk kez mi hakem hatası oluyor!

Hani yabancı VAR çözüm olacaktı?

Hani yabancı VAR tartışmaları ve hataları bitirecekti!

Bir teknik direktör böyle büyük bir sorumluğunun altına asla giremez!

Girmez de!

O zaman talimatı kimden aldı Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Alper Avcı?

Çünkü Mustafa hocanın, takımı sahadan çekmeden önce Semih ve Tayfun'u kenara çağırıp, "Devam etmiyoruz; sahadan çekiliyoruz" dediği iddia ediliyor.

Zaten görüntülerden de böyle bir kanıya varmak mümkün!

Penaltıya gelirsek, Mertens penaltıyı aldı.

Penaltı verilmemiş olsaydı da Galatasaray, Adana Demirspor'u farklı yener miydi?

Elbette yenerdi!

O zaman bu isyan kime? Bu isyan ve protesto neden?

Maçın oynadığı yarım saatlik bölüme bakarsak, Galatasaray 1-0 öndeydi ama Ahmed, Sallai ve Osimhen ile 3 net pozisyonu da gole çevirememişti.

Yani Galatasaray için maçtan önce 3 puan cepteydi. Adana Demirspor sahadan çekilmeseydi, Galatasaray zaten maçı farklı kazanırdı!

Burada Galatasaray'a hiçbir şey olmaz! Haklı olarak 3-0 hükmen galip sayılacak. Olan Adana Demirspor'a oldu! Böyle sahadan çekilme vakaları çok olmaya başladı.

Geçen sezon İstanbulspor...

Bu sezon da Adana Demirspor...

Yazık! Çok yazık!

Ligin marka değeri yerlerde...

(Not: Ben bu yazıyı yazdıktan sonra Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a telefon bağlantısı yaparak, 'Bu operasyon Galatasaray'a yapılmadı.

TFF ve MHK'ye yapıldı!') dedi.

Bir kulüp başkanı çıkıp, TFF ve MHK'ye operasyon çekildiğini söylüyor.

Sözün bittiği yerdeyiz!