Bu sezon istediği sonuçları alamayan Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi. Mavi Şimşekler'in kararı kadar sarı kırmızılıların kazandığı penaltı da eleştirilerin hedefi oldu.
İşte yazarların yorumları...
MUSTAFA ÇULCU - REZİLDİ
Fenerbahçe'nin oyunu asla şampiyonluk temposu değil. Ancak bağlantı ve sistematik oyun açısından iyi görüntü verdiler. Fenerbahçe'nin bu oyunu yorulmadan, sıkmadan deplasmanda üç puan için bu düzey takımlara karşı yeterli. Çağlar'dan sonra İsmail ile sakatlanan oyuncu sayısı 10'a yükseldi! Bu talihsizlik mi yoksa incelenmesi gereken önemli bir sorun mu? Mourinho'dan gelen değişiklikler skoru koruyayım gideyim Allah bereket versin hamleleri oldu. Cihan Aydın'ın endişe, kaygı, korku içinde olduğu beden diline ve kararlarına yansıyordu. 49'da Fenerbahçe, 67'de Alanya'nın penaltı beklediği pozisyonlarda devam kararları doğruydu. Hakemin kart standardı rezildi. Verdiği, vermediği, uydurduğu kartların yanında göstermeyip, yutturmaya çalıştığı kartlar vardı. Teşebbüsü bile kırmızı olan eylemde Richard'a çıkaramadığın kartı bir düşün Cihan Aydın! Bu görselliğin olduğu ortamda yutturduğunuzu sanmayın bilin ki kimse yutmuyor...
20 dakikada hakem verdiği kararlarla Adana Demirspor'un içinden geçti. Karşılaşma öncesi bu atamaların takımların sinir uçlarıyla oynamak olduğunu söylüyordum. Gördük ki futbolumuzun damarlarını kestiler. Dünya basınına rezil olduk. Galatasaray, dünya genelinde daha çok ilgi gören bir takım. Ülkemizin öncü takımları ve içindeki takımlar da dünya yıldızı. O nedenle bu olay daha da köpürtülerek verilecek. Rezilliğimiz günlerce yazılacak. UEFA ve FIFA'ya da rezil olduk. Hakemlik yapanların, futbolumuzu yönetenlerin, futbol ekonomisinin büyüklüğünün farkına varması gerek. Çocuk oyuncağı gibi. Bu hakemi (Oğuzhan Çakır) daha önce atamışsınız olaylar yaşanmış. Siz yine tutup atıyorsunuz. Oğuzhan Çakır bu tarz müsabakalara hazır olmadan FIFA kokartı takılmış bir isim. Belki yarınlarda çok iyi bir hakem olacak, bir proje hakem olarak görülebilir. EURO 2032'ye hazırlanıyor olabilir ama bu maçlara hazır değil. Deneyimsiz... Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında yaşanan bir polemik var. Okan Buruk'la bir pozisyon sonrası sıkıntılı bir şey yaşandı. Buruk, 'Bir daha olursa gelemezsin' dedi. Bu arkadaş bu baskıya karşı direnemez. Çünkü bu ambiyanslardan etkilenir. VAR'daki yabancı damat ne yapar gözlerin mi kör!.. Protokolü mü bilmiyorsun. Kalitesi ve yetenekleri tartışılan bir Danimarkalı. Bari devreye gir, hakemi kurtar. 11. dakikada Mertens ayağını takıyor, teması kendi alıyor ve kendini atıyor. Asla penaltı değil. VAR devreye girmeli. Mertens'e aldatmadan sarı kart olmalıydı. 21. dakikada Osimhen-Kurtulan mücadelesinde faul bile yok. Sahadan çekilmeyi kabul etmemiz mümkün değil. Futbolumuz adına çok üzücü. Dünyaya yine rezil olduk. Oğuzhan Çakır'ı atayan iradeye de yazıklar olsun.
BÜLENT TİMURLENK - KULÜPLER OYUNCAK DEĞİLDİR
Mertens'in pozisyonu penaltı değil… Buna pozisyonun içinde olan Adana Demirspor'un kaptanı Semih'ten daha fazla itiraz eden futbolseverler olmuştur ekran başında. Herkes kararın VAR'dan dönmesini bekledi. VAR sessiz kaldı. Morata'nın golünden 17 dakika sonra da Adana ekibi sahadan çekildi. Hakem, Mertens'in ayağını taktığını görmemiş olabilir. MHK Başkanı'nın koltuğunu korumak için Avrupa'nın çerçöp hakemlerini soktuğu VAR odasında oturan, bu pozisyonu nasıl süzemez.
TFF'nin geldikleri günden beri futbolu yönetemediğini söylüyorum. Başkanından yönetim kuruluna, MHK'sından sahadaki hakemlerine kadar hepsi fiyasko. Montella'lı yıllarda sporseverlerin maçlarını kaçırmadığı Adana Demirspor'u bu hale getiren, dün de takımını sahadan çeken Başkan Murat Sancak'tır. Hiçbir kulüp yetişkinlerin oyuncağı değildir. İki senede kulübün geldiği yer ortada. Bir ara da koltuğuna menajer Metin Korkmaz'ı oturtmuştu. Adana Demirspor taraftarı eriyen kadroyu, gözyaşlarıyla sezon başından bu yana izlerken kulübün başkanı hem medyada hem de sosyal medyada kendi şovunun peşindeydi. Evet pozisyon penaltı değil ama bu pozisyon sezon başından bu yana Adana Demirspor aleyhine çalınan ilk düdük değil. Bütün bunlar bir tiyatro diyerek bir sanat dalına ve emekçilerine hakaret edecek değilim. Adana Demirspor camiası, Sancak'tan bu kararın hesabını sormalı. MHK Başkanı ise sezon başından bu yana tüm rezaletlerin sorumlusu olup o koltukta oturmaya devam edecek. Cumartesi-Pazar günleri de maçlar sırasında VAR odalarının etrafında tur atacak. Ne güzel hayat ya!..
LEVENT TÜZEMEN - OPERASYON
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, G.Saray'a yapılmış bir operasyondur. Belli ki bu kararı başkan Murat Sancak verdi. Sahadan çekilme kararı Türk futbolunun dibine dinamit koymaktır. Hatta bile bile kaosa sürüklemektir. Sezon başından bu yana bir çok takımın hakem kararlarından dolayı canı fazlasıyla yandı. Adana Demirspor da canı yanan takımlar arasında yer almaktadır. Küme düşmesi kesinleşmiş gibi görünen Adana Demirspor'un bir anda sahadan çekilmesi futbol alemine büyük zarar verir. Eğer Adana Demirspor ligin dibinde olmasaydı böyle bir karara imza atar mıydı? Çünkü Adana Demirspor'un bir çok maçta canı yandı ama sahadan çekilmeyi asla düşünmediler. Bu çekiliş G.Saray maçına denk getirildi ve kamuoyunda yorumlara yol açtı. F.Bahçeliler 'helal olsun' diye destek verdi.
Aynı F.Bahçe böyle bir çekilme operasyonunu Süper Kupa'da yapmış, U19 ile sahaya çıkıp sonra sahadan çekildi. G.Saray yönetimi kendilerine karşı bu oyuna hazırlıklı olup önlem almalı. Kuru gürültüye pabuç bırakmamalı. G.Saray tartışmalı bir penaltı kazandı. Bana göre penaltı da değil! Yabancı VAR'a göre penaltıymış ki müdahale edilmedi. Ama bu penaltı sahadan çekilme kararına neden olmamalı. G.Saray Hatay'da verilmeyen penaltı nedeniyle berabere kaldı. VAR'da Belçikalı hakem vardı ama penaltının verilmesi için çaba sarf etmedi. G.Saray sahadan mı çekilmeliydi? 12. dakikada olan penaltı sonrasında Adana Demirspor 33. dakikada bir anda sahadan çekildi. Böyle bir karar alınacaksa penaltı atılmadan önce Adana Demirspor çekilebilirdi. Türk futbolu adına kaos yaratacak, utanç gecesi yaşadık.
ZEKİ UZUNDURUKAN - SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ
Adana Demirspor, küme düşeceğine o kadar inanmış ki...
Bari düşmeden önce 'takımı sahadan çekip' ligin canına okuyalım mı dediler acaba?
Orta yerde cevap bekleyen bir sürü soru var!
Sahadaki pırıl pırıl Adana Demirsporlu oyunculara yazıktır, günahtır ya! Alın terleri ile mücadele edip, ailelerine ekmek parası götüren futbolculara yazık değil mi?
Takımı sahadan çekmek nedir arkadaş! Bunun mantıklı bir tarafı var mı? Doğru bir davranış mı bu?
Hakem hatası ile her canı yanan, takımını sahadan mı çekecek?
Çözüm mü bu?
Aslanlar gibi oynarsın.
Maçtan sonra da hakkını savunursun!
Burada amaç Galatasaray'ın olası bir şampiyonluğuna gölge düşürmek mi?
Lider Galatasaray'ın hızını kesmek mi? Moral-motivasyonunu bozmak mı?
Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellemek için düğmeye mi basıldı? Galatasaray'a operasyon mu çekiliyor?
Hakemler, hataları ile her sezon ligin adeta canına okuyorlar.
İlk kez mi hakem hatası oluyor!
Hani yabancı VAR çözüm olacaktı?
Hani yabancı VAR tartışmaları ve hataları bitirecekti!
Bir teknik direktör böyle büyük bir sorumluğunun altına asla giremez!
Girmez de!
O zaman talimatı kimden aldı Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Alper Avcı?
Çünkü Mustafa hocanın, takımı sahadan çekmeden önce Semih ve Tayfun'u kenara çağırıp, "Devam etmiyoruz; sahadan çekiliyoruz" dediği iddia ediliyor.
Zaten görüntülerden de böyle bir kanıya varmak mümkün!
Penaltıya gelirsek, Mertens penaltıyı aldı.
Penaltı verilmemiş olsaydı da Galatasaray, Adana Demirspor'u farklı yener miydi?
Elbette yenerdi!
O zaman bu isyan kime? Bu isyan ve protesto neden?
Maçın oynadığı yarım saatlik bölüme bakarsak, Galatasaray 1-0 öndeydi ama Ahmed, Sallai ve Osimhen ile 3 net pozisyonu da gole çevirememişti.
Yani Galatasaray için maçtan önce 3 puan cepteydi.
Adana Demirspor sahadan çekilmeseydi, Galatasaray zaten maçı farklı kazanırdı!
Burada Galatasaray'a hiçbir şey olmaz! Haklı olarak 3-0 hükmen galip sayılacak. Olan Adana Demirspor'a oldu! Böyle sahadan çekilme vakaları çok olmaya başladı.
Geçen sezon İstanbulspor...
Bu sezon da Adana Demirspor...
Yazık! Çok yazık!
Ligin marka değeri yerlerde...
(Not: Ben bu yazıyı yazdıktan sonra Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a telefon bağlantısı yaparak, 'Bu operasyon Galatasaray'a yapılmadı.
TFF ve MHK'ye yapıldı!') dedi.
Bir kulüp başkanı çıkıp, TFF ve MHK'ye operasyon çekildiğini söylüyor.
Sözün bittiği yerdeyiz!
AHMET ÇAKAR - SANCAK'I GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM
Zirvenin ikinci maçı ve Türk futbolunun bittiği gece… Sahada çok ağır bir hırsızlık yaşandı. Ne hırsızlığı; pek tabii ki Mertens'in sportif anlamda penaltı hırsızlığı. Kabahat sadece Mertens'te mi? Sözüm ona hakem olarak çıkarttıkları hakem ve VAR başındaki Danimarkalı hokkabaz... Şu penaltıyı veriyorsunuz, VAR'da inceliyorsunuz ve hâlâ bunun penaltı olduğunu iddia ediyorsunuz haaa!!! Size yemin ediyorum maçı Okan Buruk yönetse ya da VAR'da Dursun Özbek olsaydı bu penaltıyı vermez ya da iptal ederdi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı gözlerinden öpüyorum. "Türk futbolunda kral çıplak" dedi. Çok cesur, radikal bir kararla takımı sahadan çekti. Kimse artık bana centilmenlikten, sportif ruhtan filan bahsetmesin. Böyle rezil, hırsızlık penaltılar verilirken her şey centilmenlik ama sahadan çekilince centilmenlik ölüyor değil mi? Artık Türk futboluna devletin el atmasının zamanı geldi. Böyle devam etmez.