Göztepe - Gaziantep FK | CANLI İZLE

Göztepe ile Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında karşı karşıya geliyor.
CANLI YAYIN
Göztepe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
GOLLER
ALANYASPOR: 1-0 :FATİH KARAGÜMRÜK | Arda Usluoğlu
Göztepe ile Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında karşı karşıya geliyor.
CANLI YAYIN
Göztepe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
GOLLER
ALANYASPOR: 1-0 :FATİH KARAGÜMRÜK | Arda Usluoğlu
İLK 11'LER
GÖZTEPE:
GAZİANTEP FK:
3 PUANLA BAŞLADI
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk maçında Erzurumspor FK ile karşılaşan Göztepe, sahadan Victor Hugo'nun golüyle galip ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu akşam da rakibini yenerek üst tur için avantaj yakalamak istiyor.
Gaziantep FK da İstanbulspor'u Kenan Kodro'nun hat-trick yapıp Eren Erdoğan'ın da tek gol attığı mücadelede 4-0'lık farklı bir skorla geçerek galibiyetle başlamıştı. Güneydoğu temsilcisi de İzmir'de kazanıp puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.