Göztepe - Gaziantep FK | CANLI İZLE

Gaziantep FK son maçında Galatasaray'a 1-0 yenidli (AA)

3 PUANLA BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk maçında Erzurumspor FK ile karşılaşan Göztepe, sahadan Victor Hugo'nun golüyle galip ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu akşam da rakibini yenerek üst tur için avantaj yakalamak istiyor.

Gaziantep FK da İstanbulspor'u Kenan Kodro'nun hat-trick yapıp Eren Erdoğan'ın da tek gol attığı mücadelede 4-0'lık farklı bir skorla geçerek galibiyetle başlamıştı. Güneydoğu temsilcisi de İzmir'de kazanıp puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.