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Göztepe - Gaziantep FK | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı sona eriyor. Göztepe ile Gaziantep Fk kozlarını İzmir'de paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı, takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 20:46 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 21:02
Göztepe - Gaziantep FK | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

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    Göztepe ile Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında karşı karşıya geliyor.

    CANLI YAYIN

    Göztepe - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    GOLLER

    ALANYASPOR: 1-0 :FATİH KARAGÜMRÜK | Arda Usluoğlu

    Alanyaspor 1-0 Karagümrük | GOL: Arda Usluoğlu

    Göztepe son maçında Alanyaspor'a 1-0 yenildi (İHA)Göztepe son maçında Alanyaspor'a 1-0 yenildi (İHA)

    İLK 11'LER

    GÖZTEPE:

    GAZİANTEP FK:

    Gaziantep FK son maçında Galatasaray'a 1-0 yenidli (AA)Gaziantep FK son maçında Galatasaray'a 1-0 yenidli (AA)

    3 PUANLA BAŞLADI

    Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk maçında Erzurumspor FK ile karşılaşan Göztepe, sahadan Victor Hugo'nun golüyle galip ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu akşam da rakibini yenerek üst tur için avantaj yakalamak istiyor.

    Gaziantep FK da İstanbulspor'u Kenan Kodro'nun hat-trick yapıp Eren Erdoğan'ın da tek gol attığı mücadelede 4-0'lık farklı bir skorla geçerek galibiyetle başlamıştı. Güneydoğu temsilcisi de İzmir'de kazanıp puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.