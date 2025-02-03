SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

🔴🟡 Gaziantep FK - Galatasaray maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, kritik mücadelede 3 puan peşinde olacak. Ev sahibi Gaziantep FK ise iç sahadaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:50 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:50
🔴🟡 Gaziantep FK - Galatasaray maçı CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, deplasmanda güçlü rakibi Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

    MAÇ SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

    📍 Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu
    🕗 Başlama Saati: 20.00
    📡 Yayın Kanalı: beIN Sports 1

    📊 MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

    • Galatasaray: 20 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik.
    • Gaziantep FK: 26 puanla 10. sırada.
    • İlk Yarı Sonucu: Galatasaray 3-1 Gaziantep FK.

    🔴⚪ LİGDE 12. RANDEVU

    Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 11 maçta:
    9 Galibiyet (1'i hükmen)
    🤝 1 Beraberlik
    1 Mağlubiyet

    🚀 CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

    Galatasaray - Gaziantep FK maçını canlı izlemek için:
    📲 beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.
    💻 İnternetten izlemek isteyenler TOD üzerinden üyelik oluşturabilir.

    CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    Lemina Galatasaraya geri dönüyor! Anlaşma tamamLemina Galatasaraya geri dönüyor! Anlaşma tamam
    Lemina Galatasaray'a geri dönüyor! Anlaşma tamam
    Michy Batshuayinin transferinde flaş gelişme! Maç öncesi kararMichy Batshuayinin transferinde flaş gelişme! Maç öncesi karar
    Michy Batshuayi'nin transferinde flaş gelişme! Maç öncesi karar