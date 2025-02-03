🔴🟡 Gaziantep FK - Galatasaray maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, deplasmanda güçlü rakibi Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, deplasmanda güçlü rakibi Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.
⏰ MAÇ SAATİ VE KANAL BİLGİSİ
📍 Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu
🕗 Başlama Saati: 20.00
📡 Yayın Kanalı: beIN Sports 1
📊 MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR
🔴⚪ LİGDE 12. RANDEVU
Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 11 maçta:
✅ 9 Galibiyet (1'i hükmen)
🤝 1 Beraberlik
❌ 1 Mağlubiyet
🚀 CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ
Galatasaray - Gaziantep FK maçını canlı izlemek için:
📲 beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.
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