SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Lemina Galatasaray'a geri dönüyor! Anlaşma tamam

Galatasaray, bir dönem formasını giydiği Mario Lemina'yı yeniden kadrosuna katıyor. Sarı kırmızılı ekip, Gabonlu yıldız için kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:23 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:23
Lemina Galatasaray’a geri dönüyor! Anlaşma tamam

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Alvaro Morata'yı kadrosuna katan Galatasaray'da sıra savunmaya geldi. Cimbom daha önce 2019'da Southampton'dan kiraladığı Mario Lemia'yı yeniden kadrosuna katıyor.

    Mario Lemina (REUTERS)Mario Lemina (REUTERS)

    Gabonlu futbolcu için yapılan görüşmelerde sona gelindi ve ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 2.5 milyon pound kiralama bedeli ödenecek.

    31 yaşındaki defansif orta saha ilk İstanbul kariyerinde 28 karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

    Galatasaraydan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacakGalatasaraydan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak