Lemina Galatasaray’a geri dönüyor! Anlaşma tamam

Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Alvaro Morata'yı kadrosuna katan Galatasaray 'da sıra savunmaya geldi. Cimbom daha önce 2019'da Southampton'dan kiraladığı Mario Lemia'yı yeniden kadrosuna katıyor.

Mario Lemina (REUTERS)

Gabonlu futbolcu için yapılan görüşmelerde sona gelindi ve ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 2.5 milyon pound kiralama bedeli ödenecek.

31 yaşındaki defansif orta saha ilk İstanbul kariyerinde 28 karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol atmıştı.