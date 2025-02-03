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Beşiktaş'tan Jonathan Gradit hamlesi!

RMC Sport'un haberine göre siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor. Fransız stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:01
Beşiktaş’tan Jonathan Gradit hamlesi!

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    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi.

    RMC Sport'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor.

    SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

    Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

    PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

    Fransız stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.

    15 MAÇTA GÖREV ALDI

    Fransız savunma oyuncusu, bu sezon Lens forması ile 15 maça çıktı.

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