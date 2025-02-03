Beşiktaş’tan Jonathan Gradit hamlesi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi.



RMC Sport'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor.



SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR



Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.



PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO



Fransız stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.



15 MAÇTA GÖREV ALDI



Fransız savunma oyuncusu, bu sezon Lens forması ile 15 maça çıktı.