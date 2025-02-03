Beşiktaş’ta Cher Ndour’un sözleşmesi feshedildi!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ın transferlerinden biri de Cher Ndour olmuştu. PSG'den kiralanan genç yıldız beklentilerin altında kalınca sözleşmesi feshedildi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ın transferlerinden biri de Cher Ndour olmuştu. PSG'den kiralanan genç yıldız beklentilerin altında kalınca sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlılar, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
İtalyan futbolcu çıktığı 22 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist yaptı.