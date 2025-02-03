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Beşiktaş'ta Cher Ndour'un sözleşmesi feshedildi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında kiraladığı Cher Ndour ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlı ekip, genç oyuncunun sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:11
Beşiktaş’ta Cher Ndour’un sözleşmesi feshedildi!

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    Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ın transferlerinden biri de Cher Ndour olmuştu. PSG'den kiralanan genç yıldız beklentilerin altında kalınca sözleşmesi feshedildi.

    Cher Ndour (İHA)Cher Ndour (İHA)

    Siyah-beyazlılar, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

    İtalyan futbolcu çıktığı 22 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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