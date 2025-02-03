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Michy Batshuayi'nin transferinde flaş gelişme! Maç öncesi karar

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Alvaro Morata'nın gelişi sonrasında ayrılığı gündeme gelen Michy Batshuayi, Gaziantep FK karşılaşması öncesi takımın konakldığı otelden maça götürülmedi.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:00 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:00
Michy Batshuayi’nin transferinde flaş gelişme! Maç öncesi karar

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    Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un radarına girdi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, transfer döneminin son saatlerinde Frankfurt, kadrosuna yeni bir forvet eklemek için harekete geçti.

    Michy Batshuayi (AA)Michy Batshuayi (AA)

    Haberde, Eintracht Frankfurt'un Batshuayi'yi kiralamak için Galatasaray'a resmi teklifte bulunduğu ve transfer için şartları zorladığı belirtildi. Alman ekibi, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

    A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Belçikalı oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

    Michy Batshuayi (AA)Michy Batshuayi (AA)

    Transfer görüşmeleri devam eden Batshuayi, Galatasaray'ın Gaziantep deplasmanında olmasına rağmen takım otobüsüyle stada götürülmedi. Bu durum, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

    Bu sezon 30 maçta forma giyen Batshuayi, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcünün sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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