Michy Batshuayi’nin transferinde flaş gelişme! Maç öncesi karar

Galatasaray 'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi , Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un radarına girdi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, transfer döneminin son saatlerinde Frankfurt, kadrosuna yeni bir forvet eklemek için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Belçikalı oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Haberde, Eintracht Frankfurt'un Batshuayi'yi kiralamak için Galatasaray 'a resmi teklifte bulunduğu ve transfer için şartları zorladığı belirtildi. Alman ekibi, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Michy Batshuayi (AA)

Transfer görüşmeleri devam eden Batshuayi, Galatasaray'ın Gaziantep deplasmanında olmasına rağmen takım otobüsüyle stada götürülmedi. Bu durum, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Bu sezon 30 maçta forma giyen Batshuayi, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcünün sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.