SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Dünya yıldızı imzayı atıyor

Trendyol Süper Lig'in iki dev ekibi ve şampiyonluk adayı Fenerbahçe ile Galatasaray, ara transferde de birbirlerine üstünlük kurabilmek için çaba harcıyor. İki takımın talip olduğu yıldızdan kötü habe geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 16:15
Fenerbahçe ve Galatasaray’a kötü haber! Dünya yıldızı imzayı atıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'in oturmasının ardından gözden çıkarılan yıldız futbolcu Marcus Rashford, yeni adresine imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınının güvenilir kaynaklarından The Athletic'e göre, Rashford'ın yeni rotası belli oldu.

    Marcus Rashfoord (AFP)Marcus Rashfoord (AFP)

    FENERBAHÇE'YE YAZILMIŞTI

    Manchester United'ın gözden çıkardığı Marcus Rashford, ara transfer döneminde önce Fenerbahçe ile anılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiliz yıldızla ilgili yaptığı açıklamada, takımın dengesi açısından transferin mantıklı olmadığını belirterek bu ihtimali rafa kaldırdıklarını söylemişti.

    Marcus Rashfoord (AFP)Marcus Rashfoord (AFP)

    GALATASARAY İLE DE ANILDI

    Fenerbahçe iddialarının ardından Rashford'ın adı Galatasaray ile de sıkça anılmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürülse de, son gelişmeler bu transferin gerçekleşme ihtimalini zora soktuğunu gösteriyor.

    Marcus Rashfoord (REUTERS)Marcus Rashfoord (REUTERS)

    RASHFORD ASTON VILLA YOLUNDA

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre Marcus Rashford, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralanmaya çok yakın. Manchester United ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, bazı küçük detayların çözüme kavuşturulması bekleniyor.+

    Fenerbahçede sol bek transferi de tamam! Mimovicin ardından o da bittiFenerbahçede sol bek transferi de tamam! Mimovicin ardından o da bitti
    Fenerbahçe'de sol bek transferi de tamam! Mimovic'in ardından o da bitti
    Galatasaraydan dev sürpriz! Yine İtalyadan gelecekGalatasaraydan dev sürpriz! Yine İtalyadan gelecek
    Galatasaray'dan dev sürpriz! Yine İtalya'dan gelecek

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na slogan tepkisi: Bula bula katillerin sloganını buldular
    Kemal Kılıçdaroğlu CHP’deki adaylık kavgasına daldı: Pimi çekilmiş bomba! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne vadedecek?
    Kardelenler
    Trump’tan Gazze skandalı! Prezervatif parası gönderdik Hamas bomba yaptı dedi O Gaza Mozambik’te çıktı
    Kayserispor - Trabzonspor | CANLI
    Başkan Erdoğan CHP’yi yerden yere vurdu: İzmir’e en ufak faydaları yok!
    CANLI | Gazze ve Han Yunus’ta dördüncü rehine takası: 183 Filistinli özgür | Refah Sınır Kapısı açıldı
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK’yı ne zaman lağvedecek? Mazlum Abdi ne yumurtladı... Kritik tarih 15 Şubat!
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek
    ❄️İstanbul’a kar geliyor! Valilik ve AKOM’dan peş peşe uyarı
    Öğrenciler veliler öğretmenler... MEB Bolu’daki yangın sonrası harekete geçti: İkinci dönem uygulanmaya başlayacak
    ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    CHP’li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı! Dosyası kabarık çıktı
    AK Parti’de büyük kongre heyecanı! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?
    Çekmeköy’den alevler yükseliyor! Lastik fabrikasında yangın çıktı
    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi
    ABD’de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kime, ne kadar ödenecek?
    Çuvalın içinde bulunmuştu! Denizli’de komşu cinayeti! Nedeni kan dondurdu