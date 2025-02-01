Fenerbahçe ve Galatasaray’a kötü haber! Dünya yıldızı imzayı atıyor

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim'in oturmasının ardından gözden çıkarılan yıldız futbolcu Marcus Rashford, yeni adresine imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınının güvenilir kaynaklarından The Athletic'e göre, Rashford'ın yeni rotası belli oldu.

Marcus Rashfoord (AFP) FENERBAHÇE'YE YAZILMIŞTI Manchester United'ın gözden çıkardığı Marcus Rashford, ara transfer döneminde önce Fenerbahçe ile anılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiliz yıldızla ilgili yaptığı açıklamada, takımın dengesi açısından transferin mantıklı olmadığını belirterek bu ihtimali rafa kaldırdıklarını söylemişti.