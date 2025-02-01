Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden! İdmana katılmadılar

Twente deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönen ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kırklarelispor maçına hazırlanıyor.

Rafa Silva (AA)

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'in iki günlüğüne ülkesi Norveç'te olması nedeniyle bugünkü antrenman, Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi.

Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı.

Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü."

denildi.