PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden! İdmana katılmadılar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlı ekibin son idmanına 3 futbolcunun katılmadığı bildirildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 14:27
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden! İdmana katılmadılar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Twente deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönen ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kırklarelispor maçına hazırlanıyor.

    Siyah beyazlı ekipte 3 oyuncu antrenmana katılmadı.

    Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

    Kulüpten yapılan açıklamada;

    "Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'in iki günlüğüne ülkesi Norveç'te olması nedeniyle bugünkü antrenman, Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi.

    Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı.

    Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü."

    denildi.