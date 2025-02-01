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Fenerbahçe'nin yıldızına 2 talip birden!

Ara tansfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe'de ayrılması muhtemel futbolcular da var. Sarı lacivertli ekipte yıldız oyuncu için 2 talip çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:45 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 15:45
Fenerbahçe’nin yıldızına 2 talip birden!

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    Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Villarreal ve Ligue 1 temsilcisi Rennes'in transfer listesinde bulunuyor.

    Alexander Djiku (AA)Alexander Djiku (AA)

    VILLARREAL'DEN KİRALAMA TEKLİFİ
    Habere göre Villarreal, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Ancak sarı-lacivertli yönetim, kiralama seçeneğine sıcak bakmazken, zorunlu satın alma maddesi içeren bir formül üzerinde duruyor.

    Alexander Djiku (AA)Alexander Djiku (AA)

    RENNES DE DEVREDE!
    La Liga temsilcisi Villarreal'in yanı sıra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes de 30 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Rennes, kiralama ve satın alma seçeneklerini değerlendirerek Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Alexander Djiku (AA)Alexander Djiku (AA)

    FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS TALEBİ BELLİ OLDU
    Yönetim, takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Alexander Djiku'nun satışından 8-9 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Sarı lacivertl ekip, oyuncunun Avrupa piyasasında önemli bir değere sahip olduğunun farkında ve ayrılığın en yüksek bonservisle gerçekleşmesini arzu ediyor.

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