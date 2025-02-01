Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Villarreal ve Ligue 1 temsilcisi Rennes'in transfer listesinde bulunuyor.
Alexander Djiku (AA)
VILLARREAL'DEN KİRALAMA TEKLİFİ
Habere göre Villarreal, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Ancak sarı-lacivertli yönetim, kiralama seçeneğine sıcak bakmazken, zorunlu satın alma maddesi içeren bir formül üzerinde duruyor.
Alexander Djiku (AA)
RENNES DE DEVREDE!
La Liga temsilcisi Villarreal'in yanı sıra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes de 30 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Rennes, kiralama ve satın alma seçeneklerini değerlendirerek Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.