Alexander Djiku (AA)

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS TALEBİ BELLİ OLDU

Yönetim, takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Alexander Djiku'nun satışından 8-9 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Sarı lacivertl ekip, oyuncunun Avrupa piyasasında önemli bir değere sahip olduğunun farkında ve ayrılığın en yüksek bonservisle gerçekleşmesini arzu ediyor.