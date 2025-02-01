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Galatasaray'dan dev sürpriz! Yine İtalya'dan gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Ahmed Kutucu'nun ardından dünyaca ünlü yıldız Alvaro Morata'nın transferini de noktaladı. Önceliğini stopere veren sarı kırmızılılar yine Serie A'dan sürpriz bir isim için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 11:12 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 11:12
Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

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    Galatasaray'da sezonun ikinci yarısı hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istendiği gibi başlamadı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı armasına takmak isteyen sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlamıştı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Hatayspor karşısında alınan sürpriz beraberliğin ardından Fenerbahçe hata yapmayınca puan farkı 6'ya inmiş oldu. Ligde Konyaspor maçında da galibiyet alınsa da oynanan oyun tatmin etmedi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    AVRUPA'DA 8'İN DIŞINDA KALDI

    UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 önde götürdüğü Dinamo Kiev maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Cimbom, grup aşamasını 1 puan ile son sırada tamamlayan rakibine tek puanını kazandırmış oldu.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Son maçta Ajax ile karşılaşan temsilcimiz, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini de tatmış oldu. Aslan, bu mağlubiyetle Avrupa'da ilk 8'in dışında kaldı ve son 16 turu play-off eşleşmesinde AZ Alkmaar'ın rakibi oldu.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

    Ajax maçının ardından Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü transfer etmek ya da sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyordu.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    İLK İMZA KUTUCU'DAN

    Bu doğrultuda, Eyüpspor'daki performansı ile milli takıma kadar yükselen Ahmed Kutucu transfer edildi. Kutucu, Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu 9 gol atarken, 7 asist yaptı. Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu, kırmızı kartın eşiğinden döndü.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    MIKAUTADZE OLMADI

    Galatasaray, Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze'yi uzun süredir kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açmıştı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Ancak Lyon ile yapılan görüşmelerde ortak nokta bulunamadı ve Mikautadze transferi Galatasaray için rafa kalkmış oldu.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    MORATA GELİYOR

    Süper Lig'de ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Ahmed Kutucu'yla yapan Galatasaray, hücum hattına yeni bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Sarı-kırmızılılar, İtalyan Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya yakın. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray ve Milan sözlü olarak transfer için anlaşma sağladı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Morata'yı sezon sonuna kadar kiralayacak Galatasaray'ın kiralama süresini bir yıl uzatma ve satın alma opsiyonu olacağı belirtildi. Evraklarla ilgili son kontrollerin yapılmasının ardından Morata'nın İstanbul'a geleceği aktarıldı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Milan formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Morata, 6 gol ve 2 asist kaydetti. İspanyol forvet kariyerinde daha önce Getafe, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid formalarını da giydi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    STOPERE TAKVİYE ŞART

    Galatasaray'da transfer dönemi için ikinci sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlanması, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    SKRINIAR ŞOKU

    Öte yandan Galatasaray'da stoper transferinde büyük bir şok yaşandı. Aslan, uzun süredir uğraştığı Milan Skriniar transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den çalım yedi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Neredeyse bitti gözüyle bakılan transferde sarı lacivertliler son anda devreye girerek Slovak yıldızı ezeli rakibinin elinden kaptı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    Yine Galatasaray ile adı anılan Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, PSG'den transfer ettiği ve İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı da resmen transfer ettiğini duyurdu.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    PAVLOVIC DE OLMADI

    Morata'nın ardından Milan'ın bir başka yıldızı Pavlovic için de devrede olan Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı ikna edemeyince tekrar alternatif isimlere yöneldi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    YENİ HEDEF JAKA BİJOL

    Aslan'ın radarına takılan son stoper Udinese'den Jaka Bijol oldu. Galatasaray 25 yaşındaki 1.90'lık Sloven futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Bijol'ün bonservisiyle alınması düşünülüyor.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

    KOLAY OLMAYACAK

    Udinese ise düzenli olarak takımın formasını giyen genç savunmacıyı çok da kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar Bijol dışında da çok geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

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