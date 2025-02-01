Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

Yine Galatasaray ile adı anılan Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, PSG'den transfer ettiği ve İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı da resmen transfer ettiğini duyurdu.

PAVLOVIC DE OLMADI



Morata'nın ardından Milan'ın bir başka yıldızı Pavlovic için de devrede olan Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı ikna edemeyince tekrar alternatif isimlere yöneldi.

YENİ HEDEF JAKA BİJOL Aslan'ın radarına takılan son stoper Udinese'den Jaka Bijol oldu. Galatasaray 25 yaşındaki 1.90'lık Sloven futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Bijol'ün bonservisiyle alınması düşünülüyor.

KOLAY OLMAYACAK



Udinese ise düzenli olarak takımın formasını giyen genç savunmacıyı çok da kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar Bijol dışında da çok geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.