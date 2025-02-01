Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısı hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istendiği gibi başlamadı.
Galatasaray'da sezonun ikinci yarısı hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istendiği gibi başlamadı.
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı armasına takmak isteyen sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlamıştı.
Hatayspor karşısında alınan sürpriz beraberliğin ardından Fenerbahçe hata yapmayınca puan farkı 6'ya inmiş oldu. Ligde Konyaspor maçında da galibiyet alınsa da oynanan oyun tatmin etmedi.
AVRUPA'DA 8'İN DIŞINDA KALDI
UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 önde götürdüğü Dinamo Kiev maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Cimbom, grup aşamasını 1 puan ile son sırada tamamlayan rakibine tek puanını kazandırmış oldu.
Son maçta Ajax ile karşılaşan temsilcimiz, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini de tatmış oldu. Aslan, bu mağlubiyetle Avrupa'da ilk 8'in dışında kaldı ve son 16 turu play-off eşleşmesinde AZ Alkmaar'ın rakibi oldu.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Ajax maçının ardından Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.
Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü transfer etmek ya da sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyordu.
İLK İMZA KUTUCU'DAN
Bu doğrultuda, Eyüpspor'daki performansı ile milli takıma kadar yükselen Ahmed Kutucu transfer edildi. Kutucu, Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu 9 gol atarken, 7 asist yaptı. Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu, kırmızı kartın eşiğinden döndü.
MIKAUTADZE OLMADI
Galatasaray, Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze'yi uzun süredir kadrosuna katmak için uğraşıyordu. Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açmıştı.
Ancak Lyon ile yapılan görüşmelerde ortak nokta bulunamadı ve Mikautadze transferi Galatasaray için rafa kalkmış oldu.
MORATA GELİYOR
Süper Lig'de ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Ahmed Kutucu'yla yapan Galatasaray, hücum hattına yeni bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya yakın. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray ve Milan sözlü olarak transfer için anlaşma sağladı.
Morata'yı sezon sonuna kadar kiralayacak Galatasaray'ın kiralama süresini bir yıl uzatma ve satın alma opsiyonu olacağı belirtildi. Evraklarla ilgili son kontrollerin yapılmasının ardından Morata'nın İstanbul'a geleceği aktarıldı.
Milan formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Morata, 6 gol ve 2 asist kaydetti. İspanyol forvet kariyerinde daha önce Getafe, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid formalarını da giydi.
STOPERE TAKVİYE ŞART
Galatasaray'da transfer dönemi için ikinci sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlanması, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.
SKRINIAR ŞOKU
Öte yandan Galatasaray'da stoper transferinde büyük bir şok yaşandı. Aslan, uzun süredir uğraştığı Milan Skriniar transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den çalım yedi.
Neredeyse bitti gözüyle bakılan transferde sarı lacivertliler son anda devreye girerek Slovak yıldızı ezeli rakibinin elinden kaptı.
Yine Galatasaray ile adı anılan Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, PSG'den transfer ettiği ve İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı da resmen transfer ettiğini duyurdu.
PAVLOVIC DE OLMADI
Morata'nın ardından Milan'ın bir başka yıldızı Pavlovic için de devrede olan Sarı-Kırmızılılar genç savunmacıyı ikna edemeyince tekrar alternatif isimlere yöneldi.
YENİ HEDEF JAKA BİJOL
Aslan'ın radarına takılan son stoper Udinese'den Jaka Bijol oldu. Galatasaray 25 yaşındaki 1.90'lık Sloven futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Bijol'ün bonservisiyle alınması düşünülüyor.
KOLAY OLMAYACAK
Udinese ise düzenli olarak takımın formasını giyen genç savunmacıyı çok da kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar Bijol dışında da çok geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.