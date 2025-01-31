SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de sol bek transferi de tamam! Mimovic'in ardından o da bitti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları durmuyor. Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, son olarak Kızılyıldız'ın 20'lik yıldızı Mimovic ile de anlaşma sağladı. Kanarya'nın 5. bombasının da sol bek transferi olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:56 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:56
Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    PUAN FARKI 6

    Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleriyle farkı 6'ya indirdi.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    GÖZTEPE MAÇI BÜYÜK MORAL OLDU

    Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

    Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.

    Midtjylland karşısında attığı şık golle de gözlerin pasını sildi.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    TRANSFER ŞOV SÜRÜYOR

    Camia bir anda şampiyonluk konusunda yeniden heveslenirken, Göztepe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da taraftara müjdeli haberler verdi.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Şampiyonluğa olan inancından bahseden Acun Ilıcalı, transferle ilgili gelen sorulara ise "Hocamızla görüşüyoruz. Çok önemli takviyeler yapacağız. Herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görecek." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    İLK BOMBA CARLOS

    Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Göztepe maçında da kadroda olan Diego Carlos, mücadelenin son dakikalarında oyuna girerek taraftarla buluştu.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    DEV ÇALIM: SKRINIAR

    Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Sarı lacivertliler Slovak stoper ile her konuda anlaşırken, Paris Saint Germain'in kiralık oyuncu kontenjanını açmasının ardından resmi açıklama yapılacak.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    TALISCA FENERBAHÇE'DE

    Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Brezilyalı 10 numarayı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık resmi sözleşmeye de imza atacak.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    MIMOVIC SÜRPRİZİ

    Fenerbahçe, Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı. Sırp futbolcuyu bir süredir izleyen sarı lacivertli ekip, Belgrad temsilcisiyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç almayı başardı.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Sırp basınının aktardığı bilgilere göre ise Fenerbahçe'nin Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında bir pay verileceği belirtildi.

    Ayrıca oyuncuyla 4.5 yıllık kontrat imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    VEDA ETTİ

    Ognjen Mimovic, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımına veda etti.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Sırp futbolcu; "Harika bir veda şekli, benim için kolay değil ama Kızılyıldız'dan galibiyetle ayrılıyorum. Hayatım boyunca desteklediğim kulüpten ayrılmak çok zor, kariyerimin en güzel yılını geçirdim. Çifte kupa ve Şampiyonlar Ligi. Tüm bunları yaşayacağımı hayal bile edemezdim." diye konuştu.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Futbola Metalec alt yapısında başlayan ve Kızılyıldız alt yapısına transfer olan Mimovic, 2024 yılının başından bu yana A takım seviyesinde forma giyiyor. Bu sezon ise 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    İSTANBUL'A GELDİ

    Fenerbahçe, genç sağ bekin sözleşme görüşmelerinde bulunmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldiğini duyurdu.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    SOL BEK DE TAMAM

    Diego Carlos'la transfer sezonunu açan ve ardından Milan Skriniar ile Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de sol bek için harekete geçti. Hedefteki isim ise; Trabzonspor'un milli yıldızı Eren Elmalı...

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçen sarı lacivertli yönetim, Karadeniz ekibiyle masaya oturdu.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    FENERBAHÇE PEŞİN ÖDEYECEK

    Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler bonservis bedelinin peşin istenmesinden dolayı tıkanmıştı. Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor yönetimini arayarak bu parayı peşin olarak verebileceklerini iletti. Transfer olumlu yönde ilerliyor.

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    CENGİZ'LE TAKAS İDDİASI

    Fenerbahçe'de istenmeyen adamların başında gelen Cengiz Ünder'i Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in çok beğendiği ve bu transferde takas olarak kullanılabileceği de iddialar arasında...

    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan’da provokasyon | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj
    ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: Çok gizli proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı
    Turizmde dev gelir! Tüm zamanların rekoru geldi
    Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    Bakan Şimşek 2025’in yol haritasını açıkladı! 4 temel maddeye dikkat çekti
    Müge Anlı Hassi Akpınar olayında son durum ne? 13 yaşında hamile kalmıştı! Yusuf stüdyoya geldi
    Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?
    Spor yazarları Midtjylland -Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 250 milyon euroluk takımı ne hale getirdiler
    CANLI | ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Kurtulan olmadı | Donald Trump: Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu I Katil evin oğlu çıktı
    Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından Yunus’a sert sözler: Havaya girmiş
    Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
    Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    Amsterdam’da seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCU
    CANLI TAKİP | Gazze’de esir takasında üçüncü tur! 3 İsrailliye karşı 110 Filistinli özgür
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu
    Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...