Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.
Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.
PUAN FARKI 6
Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.
Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleriyle farkı 6'ya indirdi.
GÖZTEPE MAÇI BÜYÜK MORAL OLDU
Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.
EN-NESYRI DURDURULAMIYOR
Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.
Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.
Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.
Midtjylland karşısında attığı şık golle de gözlerin pasını sildi.
TRANSFER ŞOV SÜRÜYOR
Camia bir anda şampiyonluk konusunda yeniden heveslenirken, Göztepe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da taraftara müjdeli haberler verdi.
Şampiyonluğa olan inancından bahseden Acun Ilıcalı, transferle ilgili gelen sorulara ise "Hocamızla görüşüyoruz. Çok önemli takviyeler yapacağız. Herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görecek." ifadelerini kullandı.
İLK BOMBA CARLOS
Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.
Göztepe maçında da kadroda olan Diego Carlos, mücadelenin son dakikalarında oyuna girerek taraftarla buluştu.
DEV ÇALIM: SKRINIAR
Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı.
Sarı lacivertliler Slovak stoper ile her konuda anlaşırken, Paris Saint Germain'in kiralık oyuncu kontenjanını açmasının ardından resmi açıklama yapılacak.
TALISCA FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.
Brezilyalı 10 numarayı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık resmi sözleşmeye de imza atacak.
MIMOVIC SÜRPRİZİ
Fenerbahçe, Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı. Sırp futbolcuyu bir süredir izleyen sarı lacivertli ekip, Belgrad temsilcisiyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç almayı başardı.
Sırp basınının aktardığı bilgilere göre ise Fenerbahçe'nin Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında bir pay verileceği belirtildi.
Ayrıca oyuncuyla 4.5 yıllık kontrat imzalandığı bilgisi paylaşıldı.
VEDA ETTİ
Ognjen Mimovic, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımına veda etti.
Sırp futbolcu; "Harika bir veda şekli, benim için kolay değil ama Kızılyıldız'dan galibiyetle ayrılıyorum. Hayatım boyunca desteklediğim kulüpten ayrılmak çok zor, kariyerimin en güzel yılını geçirdim. Çifte kupa ve Şampiyonlar Ligi. Tüm bunları yaşayacağımı hayal bile edemezdim." diye konuştu.
Futbola Metalec alt yapısında başlayan ve Kızılyıldız alt yapısına transfer olan Mimovic, 2024 yılının başından bu yana A takım seviyesinde forma giyiyor. Bu sezon ise 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, genç sağ bekin sözleşme görüşmelerinde bulunmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldiğini duyurdu.
SOL BEK DE TAMAM
Diego Carlos'la transfer sezonunu açan ve ardından Milan Skriniar ile Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de sol bek için harekete geçti. Hedefteki isim ise; Trabzonspor'un milli yıldızı Eren Elmalı...
Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçen sarı lacivertli yönetim, Karadeniz ekibiyle masaya oturdu.
FENERBAHÇE PEŞİN ÖDEYECEK
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler bonservis bedelinin peşin istenmesinden dolayı tıkanmıştı. Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor yönetimini arayarak bu parayı peşin olarak verebileceklerini iletti. Transfer olumlu yönde ilerliyor.
CENGİZ'LE TAKAS İDDİASI
Fenerbahçe'de istenmeyen adamların başında gelen Cengiz Ünder'i Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in çok beğendiği ve bu transferde takas olarak kullanılabileceği de iddialar arasında...