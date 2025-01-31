Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti

VEDA ETTİ Ognjen Mimovic, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımına veda etti.

Sırp futbolcu; "Harika bir veda şekli, benim için kolay değil ama Kızılyıldız'dan galibiyetle ayrılıyorum. Hayatım boyunca desteklediğim kulüpten ayrılmak çok zor, kariyerimin en güzel yılını geçirdim. Çifte kupa ve Şampiyonlar Ligi. Tüm bunları yaşayacağımı hayal bile edemezdim." diye konuştu.

Futbola Metalec alt yapısında başlayan ve Kızılyıldız alt yapısına transfer olan Mimovic, 2024 yılının başından bu yana A takım seviyesinde forma giyiyor. Bu sezon ise 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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