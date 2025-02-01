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Galatasaray'dan Tchatchoua sürprizi!

Galatasaray'ın sağ bek için istediği ismin de İtalya'da olduğu ortaya çıktı. Kyle Walker-Peters'ten vazgeçen sarı-kırmızılılar, Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua için masaya oturacak.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 13:39 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 13:39
Galatasaray’dan Tchatchoua sürprizi!

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    Galatasaray savunma hattını güçlendirmek için yoğun bir mesai içerisinde. Sarı-kırmızılı yöneticiler çalışmalarını İtalya'da devam ediyor.

    SAĞ BEKE TCHATCHOUA

    Galatasaray'ın sağ bek için istediği isminde İtalya'da olduğu ortaya çıktı. Kyle Walker-Peters'ten vazgeçen sarı-kırmızılılar, Verona'nın 23 yaşındaki Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua için masaya oturacak.

    Verona, oyuncu için 8 milyon euro istiyor.

    1 GOL 2 ASİST

    Hellas Verona'da bu sezon 20 maçta süre bulan Tchatchoua, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

    Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

    Galatasaraydan dev sürpriz! Yine İtalyadan gelecekGalatasaraydan dev sürpriz! Yine İtalyadan gelecek
    Galatasaray'dan dev sürpriz! Yine İtalya'dan gelecek

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