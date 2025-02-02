Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı

TARAFTAR KONUSUNDA BASKI VAR
Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarını tek tek açıklamaya başlaması, yönetimi de baskı altına aldı. Sosyal medyada birçok taraftar kendilerinin bu alanda geride kaldığını ifade ederek eksik bölgelerin tamamlanamsı adına transfer gerektiğini yazdı.
BÖLGELER BELİRLENDİ
Teknik direktör Okan Buruk, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken aciliyetli mevkiler için yönetimle fikir alışverişini sıklaştırdı. Tescil döneminin bitimine kısa bir süre kala artık imzaların atılması bekleniyor.
"AKIL SAĞLIĞIMIZ YERİNDE"
Buruk, sosyal medyada kulübün transferde geç kaldığı şeklinde oluşan algıyla ilgili şunları söylemişti; "Akıl sağlığımız yerinde. O yüzden puan durumunu, kendi içimizde ne yaşadığımızı, nasıl bir oyun oynadığımızı, ne kadar güçlü ve iyi oyuncularımızın olduğunu, ne kadar başarılı olduğumuzu görebiliyoruz. Futbolda hep ciddiyetinizi, konsantrasyonunuzu sürdürmek zorundasınız. Biz de bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın 2,5 senelik başarı hikayesinde bu var. Bunu da devam ettireceğiz. Çok fazla oyuncumuzun sakatlandığı, kadro sıkıntısı çektiğimiz dönemler de oluyor. Transfer dönemlerinde bunu yaşıyoruz. Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler tarafından da bu kullanılmaya çalışıyor. Kendimizi, camiamızı ve takımımızı biliyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz iyi niyetle çalışıyor."
"Takıma gelecek oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takım içinde çok güzel bir hava oluştu. Her şey iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Buraya katkı verecek, mental olarak burayı önemseyecek, sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Oyunculuğun yanında karakter olarak güçlü futbolcular olmalı ki takımın birlikteliği devam etsin. Transfer olacak. Icardi sakatlandı. En iyi oynadığımız, yeni bir sisteme geçtiğimiz Tottenham maçında sakatlandı. Bu takviyeleri yapacağız. Her şey bizim açımızdan pozitif. Ben oyuncularıma güveniyorum."
ÇİFT FORVETE DEVAM
Galatasaray'ın bu sezon gol yükünü Victor Osimhen sırtlasa da teknik direktör Okan Buruk, çift forvetle oynamaya devam etmeyi arzuluyor. Ajax karşılaşmasının ardından konuşan deneyimli çalıştırıcı; "Hücuma bir oyuncu düşünüyoruz. 3-4-1-2'yi Tottenham maçında iyi oynamıştık, tadı damağımızda kalmıştı. Michy ile bunu denedik."