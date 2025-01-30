Serie A devi Juventus, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Ronald Araujo için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Torino ekibi, rotasını Lens forması giyen Kevin Danso'ya çevirdi.
Serie A devi Juventus, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Ronald Araujo için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Torino ekibi, rotasını Lens forması giyen Kevin Danso'ya çevirdi.
Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu sezon sonuna kadar kiralamaya çok yaklaştı. Transferin 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro bonus içereceği belirtildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki savunmacı da Juventus forması giymeye hazırlanıyor. Avusturyalı stoperin imzasına kesin gözle bakılıyor.