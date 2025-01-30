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Serie A devi Juventus, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Ronald Araujo için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Torino ekibi, rotasını Lens forması giyen Kevin Danso'ya çevirdi.