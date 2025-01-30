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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi dünya devi kapıyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'in iki dev ekibi Fenerbahçe ile Galatasaray, ara transferde birçok isimle ilgileniyor. Ezeli rakiplerin listesinde bulunan bir yıldız ise dünya devinin gündemine geldi ve imzaların atılmasına kesin gözle bakılıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 22:59 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 22:59
Fenerbahçe ve Galatasaray istedi dünya devi kapıyor! İşte yeni adresi

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    Serie A devi Juventus, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Ronald Araujo için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Torino ekibi, rotasını Lens forması giyen Kevin Danso'ya çevirdi.

    Kevin Danso (Takvim Foto Arşiv)Kevin Danso (Takvim Foto Arşiv)

    Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu sezon sonuna kadar kiralamaya çok yaklaştı. Transferin 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro bonus içereceği belirtildi.

    Kevin Danso (Takvim Foto Arşiv)Kevin Danso (Takvim Foto Arşiv)

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
    Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki savunmacı da Juventus forması giymeye hazırlanıyor. Avusturyalı stoperin imzasına kesin gözle bakılıyor.

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