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Fenerbahçe'den 5. bomba! Mimovic'ten sonra sıra onda

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları durmuyor. Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, son olarak Kızılyıldız'ın 20'lik yıldızı Mimovic ile de anlaşma sağladı. Kanarya'nın 5. bombasının ismi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 13:20 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 13:21
Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

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    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    PUAN FARKI 6

    Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleriyle farkı 6'ya indirdi.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    GÖZTEPE MAÇI BÜYÜK MORAL OLDU

    Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

    Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    TRANSFER ŞOV SÜRÜYOR

    Camia bir anda şampiyonluk konusunda yeniden heveslenirken, Göztepe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da taraftara müjdeli haberler verdi.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Şampiyonluğa olan inancından bahseden Acun Ilıcalı, transferle ilgili gelen sorulara ise "Hocamızla görüşüyoruz. Çok önemli takviyeler yapacağız. Herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görecek." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    İLK BOMBA CARLOS

    Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Göztepe maçında da kadroda olan Diego Carlos, mücadelenin son dakikalarında oyuna girerek taraftarla buluştu.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    DEV ÇALIM: SKRINIAR

    Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Sarı lacivertliler Slovak stoper ile her konuda anlaşırken, Paris Saint Germain'in kiralık oyuncu kontenjanını açmasının ardından resmi açıklama yapılacak.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    TALISCA FENERBAHÇE'DE

    Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Brezilyalı 10 numarayı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık resmi sözleşmeye de imza atacak.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    MIMOVIC SÜRPRİZİ

    Fenerbahçe, Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı. Sırp futbolcuyu bir süredir izleyen sarı lacivertli ekip, Belgrad temsilcisiyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç almayı başardı.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Sırp basınının aktardığı bilgilere göre ise Fenerbahçe'nin Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında bir pay verileceği belirtildi.

    Ayrıca oyuncuyla 4.5 yıllık kontrat imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    VEDA ETTİ

    Ognjen Mimovic, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımına veda etti.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Sırp futbolcu; "Harika bir veda şekli, benim için kolay değil ama Kızılyıldız'dan galibiyetle ayrılıyorum. Hayatım boyunca desteklediğim kulüpten ayrılmak çok zor, kariyerimin en güzel yılını geçirdim. Çifte kupa ve Şampiyonlar Ligi. Tüm bunları yaşayacağımı hayal bile edemezdim." diye konuştu.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Futbola Metalec alt yapısında başlayan ve Kızılyıldız alt yapısına transfer olan Mimovic, 2024 yılının başından bu yana A takım seviyesinde forma giyiyor. Bu sezon ise 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Mimovic'in cuma günü öğle saatlerinde İstanbul'da olacağı duyuruldu.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    AHMETCAN KAPLAN HAMLESİ

    Fenerbahçe'nin 4. transfer olarak ise Ahmetcan Kaplan'ı düşündüğü öğrenildi. 3'lü savunma oynamak isteyen Jose Mourinho, sağ stoper olarak Diego Carlos'u merkezde ise Milan Skriniar'ı oynatacak.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

    Sol ayaklı bir stoper isteyen Mourinho, Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ın kiralanmasına da onay verdi. Kanarya, Hollanda devi ile anlaşma sağlaması halinde Ahmetcan'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna katacak.

    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda

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