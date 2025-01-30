Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

"G.SARAY'I KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Kritik randevunun öncesindeki basın toplantısında konuşan Okan Buruk ise; "Transfer dönemlerinde bunu yaşıyoruz. Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler tarafından da bu kullanılmaya çalışıyor. Kendimizi, camiamızı ve takımımızı biliyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz iyi niyetle çalışıyor. Takıma gelecek oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takım içinde çok güzel bir hava oluştu. Her şey iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Buraya katkı verecek, mental olarak burayı önemseyecek, sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Oyunculuğun yanında karakter olarak güçlü futbolcular olmalı ki takımın birlikteliği devam etsin" açıklamasında bulunmuştu.

KALEYE YERLİ HAMLESİ

Galatasaray'ın yapacağı transferlerden biri kaleye olacak. Yapılan planlamada Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer listeye alındı ve temaslar başladı. Opsiyonu kullanılmadığı takdirde son sezonunda bulunan milli file bekçisi için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedelinden bahsediliyor. Ayrıca sonraki satıştan pay da yine anlaşmada yer alabilir.

EREN AŞKI BİTMEDİ

Şu ana kadar Trabzonspor'dan olur yanıtı alamayan Galatasaray bir kez daha Eren Elmalı için gögrüşmede bulunacak. Yıldız sol bekin bonservisini peşin isteyen Karadeniz ekibinin inadının kırılması adına iletişim güçlendirilecek ve süreç hızlandırılacak.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Cimbom için Eren Elmalı transferindeki olumsuz konulardan biri de Fenerbahçe'nin sürece dahil olması. 24 yaşındaki oyuncu için bu alanda da bir derbi yaşanacak. Yönetimin hedefi kısa sürede imzayı attırabilmek.