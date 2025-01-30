Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

VEDA MESAJI PAYLAŞILDI
Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesaplarından; "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denildi.
SIRA YUSUF'TA
Kontenjan konusunda sıradaki isim ise Yusuf Demir. Avusturya Milli Takımı'nda oynaması nedeniyle yabancı sayılan 21 yaşındaki sağ kanat için teklifler bekleniyor. Eğer resmi bir öneri olursa değerlendirilecek ve kolaylık sağlanacak.
NELSSON DA YOLCU
Bu sezon formasndan uzak kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Victor Nelsson için Napoli devreye girdi. İtalyan temsilcisinde Antonio Conte, Danimarkalı futbolcunun takıma kazandırılması adına talepte bulundu. Ayrıca Verona'nın da ilgisi mevcut.
STOPERE OSTIGARD
Fanatik'in haberine göre Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da stoper için gündeme gelen isimlerden biri de Leo Skiri Østigård oldu. 25 yaşındaki stoper, forma giydiği Rennes'te bu sezon 18 karşılaşmaya çıktı ve 1408 dakika sahada kalıp 1 gol kaydetti.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Norveçli oyuncu bu sezon imza attığı Fransız temsilcisi ile 2027 yılına kadar anlaşma sağladı. Kariyerinde Viking, Molde, Brighton, St. Pauli, Coventry City, Stoke City, Genoa ve Napoli formaları da giydi.