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Galatasaray'dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayarak 5. yıldızını takmak ve Avrupa'da da San Mames'te final oynamak isteyen Galatasaray, ara transferdeki susunkunluğunu bozdu. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından büyük bir operasyon ile yıldız futbolcuları İstanbul'a indirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:57 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:57
Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

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    Başlıkların Devamı

    Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Ahmed Kutucu ile sözleşme imzaladı. Ancak bu hamleden fazlasını isteyen taraftar, dünya yıldızları için sabırsızlıkla bekliyor.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    Sert eleştirilere maruz kalan yönetim de büyük bir uğraş vererek yıldız oyuncularu İstanbul'a getirmeye çalışıyor. Gündemde birçok isim var. 11 Şubat'ta sona erecek tescil döneminden önce kadroya gerekli takviyelerin yapılması hedefleniyor.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    DİYALOG OLAY OLDU
    Ajax maçı için Amsterdam'a giden Galatasaray'da ikinci başkan İbrahim Hatipoğlu'nun bir taraftarla girdiği diyalog gündeme oturdu. Sarı kırmızılı kulübün yöneticisi, taraftarların transfer beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Bu kadar oyuncuya haksızlık olur. Bu çocuklar bizi buraya getirdi. Ancak transfer yapacağız, merak etmeyin" diyerek takıma takviye yapılacağını belirtti.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    "G.SARAY'I KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR"
    Kritik randevunun öncesindeki basın toplantısında konuşan Okan Buruk ise; "Transfer dönemlerinde bunu yaşıyoruz. Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler tarafından da bu kullanılmaya çalışıyor. Kendimizi, camiamızı ve takımımızı biliyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz iyi niyetle çalışıyor. Takıma gelecek oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takım içinde çok güzel bir hava oluştu. Her şey iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Buraya katkı verecek, mental olarak burayı önemseyecek, sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Oyunculuğun yanında karakter olarak güçlü futbolcular olmalı ki takımın birlikteliği devam etsin" açıklamasında bulunmuştu.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    KALEYE YERLİ HAMLESİ
    Galatasaray'ın yapacağı transferlerden biri kaleye olacak. Yapılan planlamada Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer listeye alındı ve temaslar başladı. Opsiyonu kullanılmadığı takdirde son sezonunda bulunan milli file bekçisi için 6 milyon euro civarında bir bonservis bedelinden bahsediliyor. Ayrıca sonraki satıştan pay da yine anlaşmada yer alabilir.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    EREN AŞKI BİTMEDİ
    Şu ana kadar Trabzonspor'dan olur yanıtı alamayan Galatasaray bir kez daha Eren Elmalı için gögrüşmede bulunacak. Yıldız sol bekin bonservisini peşin isteyen Karadeniz ekibinin inadının kırılması adına iletişim güçlendirilecek ve süreç hızlandırılacak.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ
    Cimbom için Eren Elmalı transferindeki olumsuz konulardan biri de Fenerbahçe'nin sürece dahil olması. 24 yaşındaki oyuncu için bu alanda da bir derbi yaşanacak. Yönetimin hedefi kısa sürede imzayı attırabilmek.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    YOLCULARDAN BİRİ GİTTİ
    Galatasaray'ın yabancı kontenjanı konusundaki en büyük sıkıntılarından biri Hakim Ziyech'ti. Faslı futbolcunun uzun süreden beri yarım sezonluk maaşının tamamını istemesi büyük bir problemdi ancak süreç çözüme kavuşturuldu. 31 yaşındaki oyuncuyla yollar ayrıldı.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    VEDA MESAJI PAYLAŞILDI
    Sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesaplarından; "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denildi.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    SIRA YUSUF'TA
    Kontenjan konusunda sıradaki isim ise Yusuf Demir. Avusturya Milli Takımı'nda oynaması nedeniyle yabancı sayılan 21 yaşındaki sağ kanat için teklifler bekleniyor. Eğer resmi bir öneri olursa değerlendirilecek ve kolaylık sağlanacak.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    NELSSON DA YOLCU
    Bu sezon formasndan uzak kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Victor Nelsson için Napoli devreye girdi. İtalyan temsilcisinde Antonio Conte, Danimarkalı futbolcunun takıma kazandırılması adına talepte bulundu. Ayrıca Verona'nın da ilgisi mevcut.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    STOPERE OSTIGARD
    Fanatik'in haberine göre Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da stoper için gündeme gelen isimlerden biri de Leo Skiri Østigård oldu. 25 yaşındaki stoper, forma giydiği Rennes'te bu sezon 18 karşılaşmaya çıktı ve 1408 dakika sahada kalıp 1 gol kaydetti.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
    Norveçli oyuncu bu sezon imza attığı Fransız temsilcisi ile 2027 yılına kadar anlaşma sağladı. Kariyerinde Viking, Molde, Brighton, St. Pauli, Coventry City, Stoke City, Genoa ve Napoli formaları da giydi.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

    BOTHEIM SÜRPRİZİ
    Okan Buruk'un istediği ismlerden biri de Malmö forması giyen Erik Botheim. Norveçli golcü bu sezon Avrupa Ligi'de gösterdiği performansla ön plana çıkmayı başarmış ve adı Beşiktaş ile Trabzonspor'un da listesine yazılmıştı. Farklı rollerde de oynayabilen 25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

    Galatasaray’dan 2 yıldız transferi daha! Bombalar peş peşe patlayacak

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