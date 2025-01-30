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Fenerbahçe'ye 18'lik transfer! Bu kez elden kaçırmak yok

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini Galatasaray'ın 6 puan gerisinden sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde gaza bastı. Sarı lacivertli ekip Güney Amerikalı yıldız adayını listesine ekledi. Bazoumana Toure'yi elinden Kanarya'da bu kez aynı başarısızlık yaşanmadan süreç tamamlanmak isteniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 20:32 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 20:32
Fenerbahçe’ye 18’lik transfer! Bu kez elden kaçırmak yok

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    Milyonlarca taraftarına yıllar sonra şampiyonluk yaşatmak isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasıyla çok hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertli ekipte atılan imzalara yenileri eklenecek. Listede yine genç bir futbolcu var.

    Keny Arroyo (AFP)Keny Arroyo (AFP)

    Ocak ayı transfer dönemine Diego Carlos ile başlayan Kanarya'da Anderson Talisca ve Milan Skriniar imzayı attı. Sırada ise Kızılyıldızın genç futbolcusu Ognjen Mimović var. Sırp yıldızın kısa sürede İstanbul'a gelmesi ve takıma katılması bekleniyor.

    Keny Arroyo (AFP)Keny Arroyo (AFP)

    TOURE HATASI YAPILMAYACAK

    Gençlik ateşi yanmaya devam edecek. Mimovic'in ardından bu kez de Güney Amerika'dan bir yıldız adayı gündeme geldi. Independente forması giyen Keny Arroyo'yu listesine alan Fenerbahçe'de girişimler başladı.

    Daha önce Bazoumana Toure ile ilgilenilmesinin ardından Fildişili oyuncunun Almanya'yı tercih etmesi üzerine aynı sorunun yaşanmaması adına titiz bir çalışma sürdürülüyor.

    Keny Arroyo (AFP)Keny Arroyo (AFP)

    14 GOLDE ADI VAR

    Independente alt yapısında başlayan kariyerinde A takıma yükselmeyi başaran Arroyo, bugüne kadar profesyonel olarak 48 karşılaşmaya çıktı. 6 gol kaydedip 8 de asist yaptı ve 2540 dakika sahada kaldı.

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