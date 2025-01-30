Milyonlarca taraftarına yıllar sonra şampiyonluk yaşatmak isteyen Fenerbahçe , ara transfer döneminin başlamasıyla çok hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertli ekipte atılan imzalara yenileri eklenecek. Listede yine genç bir futbolcu var.

Ocak ayı transfer dönemine Diego Carlos ile başlayan Kanarya'da Anderson Talisca ve Milan Skriniar imzayı attı. Sırada ise Kızılyıldızın genç futbolcusu Ognjen Mimović var. Sırp yıldızın kısa sürede İstanbul'a gelmesi ve takıma katılması bekleniyor.

Keny Arroyo (AFP)

TOURE HATASI YAPILMAYACAK

Gençlik ateşi yanmaya devam edecek. Mimovic'in ardından bu kez de Güney Amerika'dan bir yıldız adayı gündeme geldi. Independente forması giyen Keny Arroyo'yu listesine alan Fenerbahçe'de girişimler başladı.

Daha önce Bazoumana Toure ile ilgilenilmesinin ardından Fildişili oyuncunun Almanya'yı tercih etmesi üzerine aynı sorunun yaşanmaması adına titiz bir çalışma sürdürülüyor.