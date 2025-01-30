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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Kartal yıldız futbolcu için devrede

Ara transfer döneminde henüz takviye yapmayan Beşiktaş'ta birçok oyuncu gündemde bulunuyor. Siyah beyazlılar, listesindeki isimleri kadrosuna katabilmek adına yoğun mesai harcıyor. Diğer yandan ezeli rakip Fenerbahçe'nin de istediği bir oyuncu için devreye girildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 23:22 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 23:22
Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye çalım! Kartal yıldız futbolcu için devrede

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    Serdal Adalı'nın başkanlığa seçildikten sonra ilk transfer döneminde sessizliğini bozmayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kara Kartal'da birçok isim gündemde bulunuyor.

    Yapılacak takviyelerden biri sol kanat için gerçekleştirilecek. Sezon başında bu bölge için araştırmada bulunan ancak Joao Mario'yu kadrosuna katan siyah beyazlı ekipte bu kez hedef, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan bir yıldız.

    Ansu Fati (Takvim Foto Arşiv)Ansu Fati (Takvim Foto Arşiv)

    ANSU FATI BOMBASI

    İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcu Ansu Fati'nin transferi için dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes ile temasa geçti. Ancak sadece Beşiktaş değil, Ajax da Fati'ye ilgi gösteriyor. Ancak genç oyuncunun şu an için Barcelona'da kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

    Katalan ekibinde bu sezon 8 maça çıkan Ansu Fati, henüz skor katkısı sağlayamadı.

    Ansu Fati (Takvim Foto Arşiv)Ansu Fati (Takvim Foto Arşiv)

    FENER İLE DE ANILDI

    Ansu Fati'nin adı uzun süre Fenerbahçe ile de anılmış ve Jose Mourinho'nun kendisini çok istediği yönündeki haberler İspanyol medyasında manşetleri süslemişti.

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