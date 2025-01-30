Serdal Adalı'nın başkanlığa seçildikten sonra ilk transfer döneminde sessizliğini bozmayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kara Kartal'da birçok isim gündemde bulunuyor.
Yapılacak takviyelerden biri sol kanat için gerçekleştirilecek. Sezon başında bu bölge için araştırmada bulunan ancak Joao Mario'yu kadrosuna katan siyah beyazlı ekipte bu kez hedef, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan bir yıldız.
Ansu Fati (Takvim Foto Arşiv)
ANSU FATI BOMBASI
İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcu Ansu Fati'nin transferi için dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes ile temasa geçti. Ancak sadece Beşiktaş değil, Ajax da Fati'ye ilgi gösteriyor. Ancak genç oyuncunun şu an için Barcelona'da kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.
Katalan ekibinde bu sezon 8 maça çıkan Ansu Fati, henüz skor katkısı sağlayamadı.
Ansu Fati (Takvim Foto Arşiv)
FENER İLE DE ANILDI
Ansu Fati'nin adı uzun süre Fenerbahçe ile de anılmış ve Jose Mourinho'nun kendisini çok istediği yönündeki haberler İspanyol medyasında manşetleri süslemişti.