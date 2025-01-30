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Serdal Adalı'nın başkanlığa seçildikten sonra ilk transfer döneminde sessizliğini bozmayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kara Kartal'da birçok isim gündemde bulunuyor. Yapılacak takviyelerden biri sol kanat için gerçekleştirilecek. Sezon başında bu bölge için araştırmada bulunan ancak Joao Mario'yu kadrosuna katan siyah beyazlı ekipte bu kez hedef, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan bir yıldız.