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Mauro Icardi'nin 2 sezona damga vurmasının ardından kadrosuna Victor Osimhen ve Michy Batshuayi takviyeleri yapan Galatasaray, sakatlık şoku ile sarsılmıştı. Arjantinli golcü, Tottenham karşılaşmasında sakatlanmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı. Tedavi süreci devam eden tangocu yerine bir golcü arayan Cimbom, birçok isimle görüşmeye başladı. Bir dünya yıldızı sarı kırmızılı formayı giyecek.

Alvaro Morata (REUTERS) ALVARO MORATA BOMBASI Cimbom, bir süredir arayışta olduğu forvet transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Victor Osimhen ve Michy Batshuayi'ye destek verecek ve gol konusunda katkıda bulunabilecek bir isim arayan yönetim, Alvaro Morata ile temasa geçti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde mutlu son oldukça yakın.