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Galatasaray forvetini buldu! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Süper Lig'in lideri Galatasaray, yıldız transferindeki sessizliğini bozuyor. Mauro Icardi'nin sakatlık sebebiyle sezonu kapatmasının ardından santrfor arayan Aslan, dünayca ünlü isimle anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde transferin duyurulması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:59 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 18:00
Galatasaray forvetini buldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor

İÇİNDEKİLER

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    Mauro Icardi'nin 2 sezona damga vurmasının ardından kadrosuna Victor Osimhen ve Michy Batshuayi takviyeleri yapan Galatasaray, sakatlık şoku ile sarsılmıştı. Arjantinli golcü, Tottenham karşılaşmasında sakatlanmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

    Tedavi süreci devam eden tangocu yerine bir golcü arayan Cimbom, birçok isimle görüşmeye başladı. Bir dünya yıldızı sarı kırmızılı formayı giyecek.

    Alvaro Morata (REUTERS)Alvaro Morata (REUTERS)

    ALVARO MORATA BOMBASI

    Cimbom, bir süredir arayışta olduğu forvet transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Victor Osimhen ve Michy Batshuayi'ye destek verecek ve gol konusunda katkıda bulunabilecek bir isim arayan yönetim, Alvaro Morata ile temasa geçti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde mutlu son oldukça yakın.

    Alvaro Morata (REUTERS)Alvaro Morata (REUTERS)

    İMZALAR ATILACAK

    Galatasaray, yıldız golcü Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile görüşmelerini hız kesmeden sürdürüyor.

    Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre, taraflar anlaşmada sona yaklaşmış durumda. Önümüzdeki kısa sürei çerisinde resmi imzaların atılması ve transferin tamamlanması bekleniyor.

    Alvaro Morata (REUTERS)Alvaro Morata (REUTERS)

    BU SEZON ALVARO MORATA

    Kariyerinde birçok kupa bulunan ve uluslar arası organizasyonlarda da mutlu sona ulaşmayı başaran isimler arasında yer alan Alvaro Morata, bu sezon Milan'da 25 karşılaşmaya çıktı. 6 kez ağları sarsıp 2 de gol pası verdi. 279 dakikada bir tabelaya etki etti. 1671 dakika sahada kaldı.

    Alvaro Morata (REUTERS)Alvaro Morata (REUTERS)

    DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

    Kariyerine Atletico Madrid'de başlayan İspanyol golcünün birçok önemli kulüp bulunuyor. Getafe, Real Madrid, Juventus, Chelsea , Juventus ve son olarak Milan formaları giydi. Bugüne kadr kendisi için 202 milyon euro bonservis ödendi. Milli takımda 84 karşılaşmaya çıktı ve 37 kez fileleri havalandırdı.

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