Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı armasına takmak istiyor. Ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Aslan, Hatayspor karşısında aldığı sürpriz beraberlikle kan kaybetti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı armasına takmak istiyor. Ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Aslan, Hatayspor karşısında aldığı sürpriz beraberlikle kan kaybetti.
Ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 önde götürdüğü karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı kırmızılılarda moraller bozulmuştu. Ancak Konyaspor karşısında hata yapmayan Galatasaray, 2 maç aranın ardından yeniden galibiyetle tanıştı.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Konyaspor maçının ardından Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.
Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü transfer etmek ya da sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyordu.
Bu doğrultuda, Eyüpspor'daki performansı ile milli takıma kadar yükselen Ahmed Kutucu sezonun geri kalanında sarı kırmızılı formayı giyecek. Kutucu, Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu 9 gol atarken, 7 asist yaptı. Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu, kırmızı kartın eşiğinden döndü.
MIKAUTADZE HEDEFİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze'yi takibe devam ediyor. Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açmıştı.
Lyon ile bu hafta yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandında bu transferi noktalamak istiyor. Ancak Fransız basının haberine göre tok satıcıyı oynayan Lyon, 25 milyon eurodan aşağı inmiyor.
KYLE WALKER-PETERS İMZA AŞAMASINDA
Galatasaray, Ahmed Kutucu takviyesinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde bek bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.
Galatasaray'ın bek transferi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor. Aslan, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Southampton'da bu sezon 21 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.
STOPERE TAKVİYE ŞART
Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlanması, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.
SKRINIAR ŞOKU
Öte yandan Galatasaray'da stoper transferinde büyük bir şok yaşandı. Aslan, uzun süredir uğraştığı Milan Skriniar transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den çalım yedi. Neredeyse bitti gözüyle bakılan transferde sarı lacivertliler son anda devreye girerek Slovak yıldızı ezeli rakibinin elinden kaptı.
Yine Galatasaray ile adı anılan Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, PSG'den transfer ettiği ve İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı da resmen transfer ettiğini duyurdu.
OZAN KABAK SESLERİ
2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.
Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.
NELSSON YERİNE OZAN
Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
ORTA SAHAYA LEMINA
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın takımdan ayrılmak istediğini ve bu durumun oyuncunun performansını etkilediğini açıkladı.
Wolves ile sözleşmesi 6 ay sonra biteceği için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.
Lemina bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıkarken 1 gol attı, 3 asist yaptı, bin 434 dakika sahada kaldı. Lemina 2021'den beri Wolverhampton'da oynuyor.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki orta sahanın transfer görüşmeleri yapmaya başladığı belirtildi.