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Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler transfer çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk stoper, bek, orta saha ve hücum bölgelerine takviye isterken, gündeme iki eski yıldız geldi. Aslan görüşmelerde de önemli mesafe kaydetti. İşte o isimler ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yaşananlar...

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 10:52
Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

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    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı armasına takmak istiyor. Ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Aslan, Hatayspor karşısında aldığı sürpriz beraberlikle kan kaybetti.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    Ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 önde götürdüğü karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı kırmızılılarda moraller bozulmuştu. Ancak Konyaspor karşısında hata yapmayan Galatasaray, 2 maç aranın ardından yeniden galibiyetle tanıştı.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

    Konyaspor maçının ardından Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü transfer etmek ya da sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyordu.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    Bu doğrultuda, Eyüpspor'daki performansı ile milli takıma kadar yükselen Ahmed Kutucu sezonun geri kalanında sarı kırmızılı formayı giyecek. Kutucu, Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu 9 gol atarken, 7 asist yaptı. Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu, kırmızı kartın eşiğinden döndü.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    MIKAUTADZE HEDEFİ DEVAM EDİYOR

    Galatasaray, Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze'yi takibe devam ediyor. Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açmıştı.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    Lyon ile bu hafta yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandında bu transferi noktalamak istiyor. Ancak Fransız basının haberine göre tok satıcıyı oynayan Lyon, 25 milyon eurodan aşağı inmiyor.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    KYLE WALKER-PETERS İMZA AŞAMASINDA

    Galatasaray, Ahmed Kutucu takviyesinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde bek bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    Galatasaray'ın bek transferi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor. Aslan, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

    Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Southampton'da bu sezon 21 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    STOPERE TAKVİYE ŞART

    Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlanması, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    SKRINIAR ŞOKU

    Öte yandan Galatasaray'da stoper transferinde büyük bir şok yaşandı. Aslan, uzun süredir uğraştığı Milan Skriniar transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den çalım yedi. Neredeyse bitti gözüyle bakılan transferde sarı lacivertliler son anda devreye girerek Slovak yıldızı ezeli rakibinin elinden kaptı.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    Yine Galatasaray ile adı anılan Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, PSG'den transfer ettiği ve İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ı da resmen transfer ettiğini duyurdu.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    OZAN KABAK SESLERİ

    2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    NELSSON YERİNE OZAN

    Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    ORTA SAHAYA LEMINA

    Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın takımdan ayrılmak istediğini ve bu durumun oyuncunun performansını etkilediğini açıkladı.

    Wolves ile sözleşmesi 6 ay sonra biteceği için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

    Lemina bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıkarken 1 gol attı, 3 asist yaptı, bin 434 dakika sahada kaldı. Lemina 2021'den beri Wolverhampton'da oynuyor.

    İngiliz basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki orta sahanın transfer görüşmeleri yapmaya başladığı belirtildi.

    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

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