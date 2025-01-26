Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz

Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü transfer etmek ya da sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyordu.

Bu doğrultuda, Eyüpspor'daki performansı ile milli takıma kadar yükselen Ahmed Kutucu sezonun geri kalanında sarı kırmızılı formayı giyecek. Kutucu, Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu 9 gol atarken, 7 asist yaptı. Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu, kırmızı kartın eşiğinden döndü.

MIKAUTADZE HEDEFİ DEVAM EDİYOR Galatasaray, Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze'yi takibe devam ediyor. Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açmıştı.