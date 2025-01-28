Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca’dan sonra sıra onda

TRANSFER ŞOV SÜRÜYOR Camia bir anda şampiyonluk konusunda yeniden heveslenirken, Göztepe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da taraftara müjdeli haberler verdi.

Şampiyonluğa olan inancından bahseden Acun Ilıcalı, transferle ilgili gelen sorulara ise "Hocamızla görüşüyoruz. Çok önemli takviyeler yapacağız. Herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görecek." ifadelerini kullandı.

İLK BOMBA CARLOS Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.

Göztepe maçında da kadroda olan Diego Carlos, mücadelenin son dakikalarında oyuna girerek taraftarla buluştu.