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📺 TRT Spor canlı izle! Midtjylland - Fenerbahçe maçı UEFA Avrupa Ligi yayını

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kader maçına çıkıyor! Sarı-lacivertliler, gruptaki son karşılaşmasında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 20:26 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 20:26
📺 TRT Spor canlı izle! Midtjylland - Fenerbahçe maçı UEFA Avrupa Ligi yayını

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    Sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki son maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler için TRT Spor canlı yayın ekranı araştırılıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    👉 Midtjylland - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

    🔗 TRT SPOR CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

    🏆 Fenerbahçe İçin Kritik Karşılaşma!

    UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça taşıyan Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında mutlak galibiyet peşinde olacak. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi karşısında üç puan alarak üst tura çıkmayı garantilemek istiyor.

    🗓 Maç Günü: 30 Ocak 2025, Perşembe
    🕙 Maç Saati: 23:00
    📍 Stadyum: MCH Arena - Herning, Danimarka
    📡 Yayın Kanalı: TRT Spor (Şifresiz ve Naklen Yayın)

    📡 TRT Spor Frekans Bilgileri

    Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyenler için TRT Spor frekans bilgileri şu şekilde:

    Türksat 3A: 11054 V 30000 3/4
    Eutelsat 7A: 10762 V 30000 5/6
    D-Smart: 86. Kanal
    Digiturk: 86. Kanal
    KabloTV: 222. Kanal
    Tivibu: 93. Kanal
    Turkcell TV+: 70. Kanal

    📢 FUTBOL TUTKUNLARI EKRAN BAŞINDA!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek bu karşılaşma, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Taraftarlar, TRT Spor üzerinden maçı şifresiz takip ederek takımlarına destek verebilecek.

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