📺 TRT Spor canlı izle! Midtjylland - Fenerbahçe maçı UEFA Avrupa Ligi yayını

Sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki son maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler için TRT Spor canlı yayın ekranı araştırılıyor.