📺 TRT Spor canlı izle! Midtjylland - Fenerbahçe maçı UEFA Avrupa Ligi yayını

Sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki son maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler için TRT Spor canlı yayın ekranı araştırılıyor.
Fotoğraflar: AA
👉 Midtjylland - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
🔗 TRT SPOR CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ
🏆 Fenerbahçe İçin Kritik Karşılaşma!
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça taşıyan Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında mutlak galibiyet peşinde olacak. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi karşısında üç puan alarak üst tura çıkmayı garantilemek istiyor.
🗓 Maç Günü: 30 Ocak 2025, Perşembe
🕙 Maç Saati: 23:00
📍 Stadyum: MCH Arena - Herning, Danimarka
📡 Yayın Kanalı: TRT Spor (Şifresiz ve Naklen Yayın)
📡 TRT Spor Frekans Bilgileri
Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyenler için TRT Spor frekans bilgileri şu şekilde:
✅ Türksat 3A: 11054 V 30000 3/4
✅ Eutelsat 7A: 10762 V 30000 5/6
✅ D-Smart: 86. Kanal
✅ Digiturk: 86. Kanal
✅ KabloTV: 222. Kanal
✅ Tivibu: 93. Kanal
✅ Turkcell TV+: 70. Kanal