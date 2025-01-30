UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

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Avrupa futbolunun prestijli kulüp organizasyonu UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçlarıyla futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Türk futbolunun dev kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, kritik deplasman maçlarına çıkacak. Tüm bu mücadeleler, TRT kanallarında ve tabii Spor platformunda canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe'nin Midtjylland Sınavı Fenerbahçe, grup aşamasındaki son maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak bir üst tura çıkmak için avantaj sağlamak amacında. Maç, TRT Spor ekranlarından saat 23:00'te canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, Avrupa'daki yolculuğuna devam edebilmek için zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.