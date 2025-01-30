UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Twente Testi
Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda mücadele edecek. Kara Kartallar, Avrupa'daki yolculuklarına devam edebilmek için bu zorlu maçtan galip ayrılmak zorunda. Beşiktaş'ın hedefi, Twente karşısında alacağı 3 puanla bir üst tura adını yazdırmak. Bu kritik mücadele TRT Spor Yıldız'dan izlenebilecek.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Maçlarını Canlı İzleyin
Tüm bu karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında, Galatasaray Ajax ile Amsterdam'da, Beşiktaş ise Twente karşısında şampiyonluk yolunda büyük bir sınav verecek. Maçlar, TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii Spor kanallarından şifresiz bir şekilde canlı yayınlanacak. Böylece futbolseverler, aynı anda birden fazla maçı izleme fırsatı bulacak.
UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta Maçları ve Yayın Programı
Öne Çıkan Maçlar:
Midtjylland (Danimarka) - Fenerbahçe → TRT Spor
Twente (Hollanda) - Beşiktaş → TRT Spor Yıldız
Ajax (Hollanda) - Galatasaray → TRT 1
Tabii Spor'da Yayınlanacak Diğer Karşılaşmalar:
FCSB (Romanya) - Manchester United (İngiltere)
Roma (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Porto (Portekiz)
Tottenham (İngiltere) - Elfsborg (İsveç)
Anderlecht (Belçika) - Hoffenheim (Almanya)
Braga (Portekiz) - Lazio (İtalya)
Tabii Spor 1 Kanalında Dönüşümlü Yayınlanacak Diğer Maçlar:
Rangers - Union Saint-Gilloise
Slavia Prag - Malmö
Real Sociedad - PAOK
Olympiakos - Karabağ
Olimpik Lyon - Ludogorets
Ferencvaros - AZ Alkmaar
Dinamo Kiev - RFS
Athletic Bilbao - Viktoria Plzen
Nice - Bodo/Glimt