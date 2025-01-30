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UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Bu yıl yeni formatıyla 36 takımlı bir lig olarak oynanan turnuvada gruplarda kritik maçlar öncesi heyecan dorukta. Tüm karşılaşmalar bugün (TSİ) 23.00'te başlayacak.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 13:40 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 13:43
UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

İÇİNDEKİLER

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    Avrupa futbolunun prestijli kulüp organizasyonu UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçlarıyla futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Türk futbolunun dev kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, kritik deplasman maçlarına çıkacak. Tüm bu mücadeleler, TRT kanallarında ve tabii Spor platformunda canlı olarak izlenebilecek.

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

    Fenerbahçe'nin Midtjylland Sınavı

    Fenerbahçe, grup aşamasındaki son maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanarak bir üst tura çıkmak için avantaj sağlamak amacında. Maç, TRT Spor ekranlarından saat 23:00'te canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, Avrupa'daki yolculuğuna devam edebilmek için zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

    Galatasaray, Ajax'ın Karşısına Çıkıyor

    Galatasaray, Hollanda'nın dev kulübü Ajax ile Amsterdam deplasmanında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu mücadeleyi kazanarak Avrupa'daki yolculuklarına devam etmeyi planlıyor. Ajax karşısında galibiyet elde etmek, Galatasaray için grup liderliği ve üst tura yükselme yolunda önemli bir adım olacak. Dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

    Beşiktaş'ın Twente Testi

    Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda mücadele edecek. Kara Kartallar, Avrupa'daki yolculuklarına devam edebilmek için bu zorlu maçtan galip ayrılmak zorunda. Beşiktaş'ın hedefi, Twente karşısında alacağı 3 puanla bir üst tura adını yazdırmak. Bu kritik mücadele TRT Spor Yıldız'dan izlenebilecek.

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Maçlarını Canlı İzleyin

    Tüm bu karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında, Galatasaray Ajax ile Amsterdam'da, Beşiktaş ise Twente karşısında şampiyonluk yolunda büyük bir sınav verecek. Maçlar, TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii Spor kanallarından şifresiz bir şekilde canlı yayınlanacak. Böylece futbolseverler, aynı anda birden fazla maçı izleme fırsatı bulacak.

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta Maçları ve Yayın Programı

    Öne Çıkan Maçlar:

    Midtjylland (Danimarka) - FenerbahçeTRT Spor
    Twente (Hollanda) - Beşiktaş → TRT Spor Yıldız
    Ajax (Hollanda) - Galatasaray → TRT 1

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

    Tabii Spor'da Yayınlanacak Diğer Karşılaşmalar:

    FCSB (Romanya) - Manchester United (İngiltere)
    Roma (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
    Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Porto (Portekiz)
    Tottenham (İngiltere) - Elfsborg (İsveç)
    Anderlecht (Belçika) - Hoffenheim (Almanya)
    Braga (Portekiz) - Lazio (İtalya)

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

    Tabii Spor 1 Kanalında Dönüşümlü Yayınlanacak Diğer Maçlar:

    Rangers - Union Saint-Gilloise
    Slavia Prag - Malmö
    Real Sociedad - PAOK
    Olympiakos - Karabağ
    Olimpik Lyon - Ludogorets
    Ferencvaros - AZ Alkmaar
    Dinamo Kiev - RFS
    Athletic Bilbao - Viktoria Plzen
    Nice - Bodo/Glimt

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

    Tabii Spor ile UEFA Avrupa Ligi Heyecanı

    Tabii Spor dönüşümlü yayınlarıyla futbolseverlere birden fazla maçı aynı anda izleme imkanı sunuyor. Tüm maçlar, Tabii'ye giriş yaparak canlı yayın kategorisinden takip edilebilir. UEFA Avrupa Ligi heyecanı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek!

    (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

    UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz izle: GS, FB, BJK canlı maç nereden izlenir, hangi kanalda?

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