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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Milan Skriniar göndermesi!

Tendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Milan Skriniar ile sözleşme imzaladı. Slovak futbolcunun transferi, İstanbul'a geldiği günden bu yana yaşanan sorunların ardından resmen açıklandı. İmzayla birlikte sosyal medyada Galatasaray'a göndermede bulunuldu.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:34 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 18:54
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Milan Skriniar göndermesi!

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    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Ailemize hoş geldin Milan Skriniar

    Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

    Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz." denildi.

    Xavi Simons (EPA)Xavi Simons (EPA)

    SIMONS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

    Skriniar'ın kiralanması konusundaki en büyük engel olan Xavi Simons'un Almanya'ya transferi gerçekleşti. RB Leipzig, Paris Saint-Germain'den Xavi Simons'un bonservisini aldı. Alman ekibi, 21 yaşındaki genç yetenek için 50 milyon euro ödeme yapacak. Bu ücret, bonuslarla birlikte 80 milyon euroya kadar çıkabilir.

    Fenerbahçe Milan Skriniar'ı açıkladı

    Milan Skriniar (Fenerbahçe Kulübü)Milan Skriniar (Fenerbahçe Kulübü)

    Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını ifade eden başarılı stoper, şunları dedi:

    "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."

    GALATASARAY'A GÖNDERME

    Fenerbahçe,deneyimli stoperin transferini açıkladıktan sonra bir video paylaştı. Görüntülerde Skriniar'ın sarı kırmızılı bir su şişesi önünde oturduğu ve sonrasında Mourinho'dan gelen telefonla birlikte kararını değiştirdiği belirtildi. Bu paylaşım binlerce kez beğenildi.

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