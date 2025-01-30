Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Xavi Simons (EPA)

SIMONS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Skriniar'ın kiralanması konusundaki en büyük engel olan Xavi Simons'un Almanya'ya transferi gerçekleşti. RB Leipzig, Paris Saint-Germain'den Xavi Simons'un bonservisini aldı. Alman ekibi, 21 yaşındaki genç yetenek için 50 milyon euro ödeme yapacak. Bu ücret, bonuslarla birlikte 80 milyon euroya kadar çıkabilir.

Milan Skriniar (Fenerbahçe Kulübü)

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını ifade eden başarılı stoper, şunları dedi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."

GALATASARAY'A GÖNDERME

Fenerbahçe,deneyimli stoperin transferini açıkladıktan sonra bir video paylaştı. Görüntülerde Skriniar'ın sarı kırmızılı bir su şişesi önünde oturduğu ve sonrasında Mourinho'dan gelen telefonla birlikte kararını değiştirdiği belirtildi. Bu paylaşım binlerce kez beğenildi.