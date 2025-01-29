Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka'da FC Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler play-off hattında kalarak hedeflerinden birini gerçekleştirmek isterken üst turlar için de önemli bir adım atmak amacında.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka'da FC Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler play-off hattında kalarak hedeflerinden birini gerçekleştirmek isterken üst turlar için de önemli bir adım atmak amacında.
Jose Moırinho'nun yardımcısı Salvatore, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Foti'nin sözleri...
"Çok fazla eksiğimiz var. Bu zorluğu Lyon maçında da çekmiştik. Ama sahada kim olursa olsun elinden geleni yapacak. Biz buraya ne olursa olsun tur atlamaya geldik."
Tur atlamak için 1 puan yeterli mi?
Salvatore Foti: "Beraberlikle üst tur ihtimalimiz var ama o zaman birçok maça bakmamız gerekiyor. Bu sporda hiçbir maça beraberlik için çıkmazsınız. Maçı kazanmak için oynarsınız. Biz de bunun için oynayacağız. Önce kazanmak için oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Maç bittikten sonra sonuca bakacağız."
JOSE MOURİNHO'NUN CEZASI
"Onun eksikliği bizim için üzücü bir durum. Varlığıyla fark yaratan birisi ama ekibi olarak biz de elimizden geleni yapacağız. Şanslıyız ki Roma'da da bu durumu yaşamıştık. Dolayısıyla onun yokluğu şu anlamda bizi etkilemeyecektir, onunla iletişim halinde olacağız. Ekibi olarak da elimizden geleni yapacağız.
Hocamızın eksikliği tabii ki hissedilecektir. Onun varlığı her zaman fark yaratır. Kendisiyle 4 yıldır çalışıyorum. Daha önce de bu durumları yaşadık. Onun olması iyi olurdu ama olmaması sorun olmayacaktır."
"Avrupa'da oynanan her maç gibi yarın da zorlu bir maç olacak. Avrupa'da kolay maç yok. Bizler de zor bir maç olacağını biliyoruz. Sayısal anlamda eksikliğimiz var ama buraya gelenler ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar bir üst tura çıkabilmek için."
"Eksik oyuncular tabii ki bizi etkileyecektir. Sayısal anlamda kısıtlı bir kadro ile buraya geldik. Bu sıkıntıyı Lyon maçında da yaşadık. Bizim için ideal olan tüm takımın olması olurdu. Bu da üzerinden gelmemiz gereken bir zorluk. Önemli olan turu geçmek. Oynayacak oyunculara güveniyoruz ve ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz."
YUSUF AKÇİÇEK: TEK HEDEFİM ALDIĞIM SÜREYİ DEĞERLENDİRMEK
Fenerbahçe'nin kritik mücadelesi öncesinde Yusuf Akçiçiçek de açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, kritik randevuya dair görüşlerini paylaşırken hedefinin ise sarı lacivertli forma altında oynadığı her dakikayı iyi değerlendirmek olduğunu dile getirdi.
İşte Yusuf Akçiçek'in sözleri...
"Öncelikle gerçekten çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Kazanmamız gereken bir maç. Buraya kazanmaya geldik. İnşallah yarın güzel bir oyun ve galibiyetle play-off'ya kalmaya hak kazanırız.
Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Bana çok destek oluyorlar. Benim de hedefim, aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. Şu andaki hedeflerim bu.
Yarın zorlu bir maçımız var ama buraya kazanmaya geldik. Hedefimiz iyi oyunla galibiyet almak ve play-off'lara kalmak. Tek amacımız bu.
Öncelikle 19 yaşında olarak buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Ama dediğim gibi, hocamızın bana güveniyle birlikte yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz.
Şu anda tek hedefim, Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. En büyük hedeflerimden birisi milli takım ama şu andaki tek hedefim aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma yardımcı olmak.
Hocamızın dediği şeyler çok değerli. Çok tecrübeli bir hoca. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Her antrenman benim için farklı bir tecrübe. Bu maçtan önce de taktiksel olarak konuşmalarımız oldu. Onun dışında başka bir şey olmadı."