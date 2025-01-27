Trabzonspor’dan orta saha harekatı! Şenol Güneş’in gözdesi Rusya’da

Danylo Sikan'ı renklerine bağlayarak ara transferdeki ilk hamlesini gerçekleştiren Trabzonspor önemli bir adım atmayı başardı. Ukraynalı forvetin ardından farklı mevkilere yönelen Fırtına'nın gündeminde birçok isim bulunuyor.
Danylo Sikan'ı renklerine bağlayarak ara transferdeki ilk hamlesini gerçekleştiren Trabzonspor önemli bir adım atmayı başardı. Ukraynalı forvetin ardından farklı mevkilere yönelen Fırtına'nın gündeminde birçok isim bulunuyor.
ZUBKOV FAVORİ IKONE PLASE
Bordo mavili ekibin transfer listesinin ilk sırasında Oleksandr Zubkov bulunuyor. Sikan ve Batagov transferleriyle eli güçlü olan Karadeniz temsilcisi, Shakhtar ile yaptığı bonservis pazarlıklarından artık sonuç almak ve imzaları atmak amacında.
28 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan olumsuz bir sonla karşılaşılırsa ibre Jonathan Ikone'ye dönecek. Fransız futbolcunun ise birçok talibi bulunuyor.
STOPERDE KARAR ZAMANI
Teknik direktör Şenol Güneş'in savunmanın merkezine takviye istemesi üzerine harekete geçen Trabzonspor'da izleme ekibinin önerisi Denys Popov olmuştu. Dinamo Kiev'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için bonservis araştırması yapılıyor.
Diğer taraftan Japonya'da forma giyen ve Juventus'un da yakından ilgilenip birçok Avrupa takımının peşinde olduğu Kota Takai konusunda karar verilecek. Savic'in sakatlığını atlatması ve eski formunu bulacak olmasındaki belirsizlik ortadan kalktığı an geleceğe yönelik bir isim kadroya dahil edilecek.
ORTA SAHANIN YILDIZI CARRASCAL
Şenol Güneş'in oyunun merkezinde görevlendirmek istediği isim ise Jorge Carrascal. Marek Hamsik'ini bulan deneyimli çalıştırıcı, Kolombiyalı yıldıza sahadaki serbestliği verecek ve arkadaşlarını yönlendirmesini talep edecek.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
SORUN ORTADAN KALKTI
Jorge Carrascal'ın transferindeki en büyük engel, takım arkadaşı Bitello'nun ülkesi takımlarından Botafogo'ya transfer olmak için ayrılmasıydı. Ancak sambacı kulübüne geri döndü ve Dinamo Moskova'nın Antalya'daki kampına katıldı. Bu gelişmeyle birlikte görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.