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Trabzonspor'dan orta saha harekatı! Şenol Güneş'in gözdesi Rusya'da

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısını iyi bir sırada tamamlayıp Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerin gündeminde birçok yıldız isim bulunurken teknik direktör Şenol Güneş, aradığı isim için Rusya'da karar kıldı.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 19:24 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 19:34
Trabzonspor’dan orta saha harekatı! Şenol Güneş’in gözdesi Rusya’da

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    Danylo Sikan'ı renklerine bağlayarak ara transferdeki ilk hamlesini gerçekleştiren Trabzonspor önemli bir adım atmayı başardı. Ukraynalı forvetin ardından farklı mevkilere yönelen Fırtına'nın gündeminde birçok isim bulunuyor.

    Jonathan Ikone (AFP)Jonathan Ikone (AFP)

    ZUBKOV FAVORİ IKONE PLASE

    Bordo mavili ekibin transfer listesinin ilk sırasında Oleksandr Zubkov bulunuyor. Sikan ve Batagov transferleriyle eli güçlü olan Karadeniz temsilcisi, Shakhtar ile yaptığı bonservis pazarlıklarından artık sonuç almak ve imzaları atmak amacında.

    28 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan olumsuz bir sonla karşılaşılırsa ibre Jonathan Ikone'ye dönecek. Fransız futbolcunun ise birçok talibi bulunuyor.

    Denys Popov (AA)Denys Popov (AA)

    STOPERDE KARAR ZAMANI

    Teknik direktör Şenol Güneş'in savunmanın merkezine takviye istemesi üzerine harekete geçen Trabzonspor'da izleme ekibinin önerisi Denys Popov olmuştu. Dinamo Kiev'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için bonservis araştırması yapılıyor.

    Diğer taraftan Japonya'da forma giyen ve Juventus'un da yakından ilgilenip birçok Avrupa takımının peşinde olduğu Kota Takai konusunda karar verilecek. Savic'in sakatlığını atlatması ve eski formunu bulacak olmasındaki belirsizlik ortadan kalktığı an geleceğe yönelik bir isim kadroya dahil edilecek.

    Jorge Carrascal (Kolombiya Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi)Jorge Carrascal (Kolombiya Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi)

    ORTA SAHANIN YILDIZI CARRASCAL

    Şenol Güneş'in oyunun merkezinde görevlendirmek istediği isim ise Jorge Carrascal. Marek Hamsik'ini bulan deneyimli çalıştırıcı, Kolombiyalı yıldıza sahadaki serbestliği verecek ve arkadaşlarını yönlendirmesini talep edecek.

    26 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

    Jorge Carrascal (Dinamo Moskova İnterner Sitesi)Jorge Carrascal (Dinamo Moskova İnterner Sitesi)

    SORUN ORTADAN KALKTI

    Jorge Carrascal'ın transferindeki en büyük engel, takım arkadaşı Bitello'nun ülkesi takımlarından Botafogo'ya transfer olmak için ayrılmasıydı. Ancak sambacı kulübüne geri döndü ve Dinamo Moskova'nın Antalya'daki kampına katıldı. Bu gelişmeyle birlikte görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

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