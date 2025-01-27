Trabzonspor’dan orta saha harekatı! Şenol Güneş’in gözdesi Rusya’da

Danylo Sikan'ı renklerine bağlayarak ara transferdeki ilk hamlesini gerçekleştiren Trabzonspor önemli bir adım atmayı başardı. Ukraynalı forvetin ardından farklı mevkilere yönelen Fırtına'nın gündeminde birçok isim bulunuyor.

Jonathan Ikone (AFP)

ZUBKOV FAVORİ IKONE PLASE

Bordo mavili ekibin transfer listesinin ilk sırasında Oleksandr Zubkov bulunuyor. Sikan ve Batagov transferleriyle eli güçlü olan Karadeniz temsilcisi, Shakhtar ile yaptığı bonservis pazarlıklarından artık sonuç almak ve imzaları atmak amacında.

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan olumsuz bir sonla karşılaşılırsa ibre Jonathan Ikone'ye dönecek. Fransız futbolcunun ise birçok talibi bulunuyor.