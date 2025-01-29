Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 22. haftasında düdük çalacak isimleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 22. haftasında düdük çalacak isimleri duyurdu.
İşte maçların hakemleri
Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay
Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
Göztepe: Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Burak Pakkan
Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam