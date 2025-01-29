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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 22. haftasında düdük çalacak isimleri duyurdu. Trabzonspor'un Kayserispor deplasmanındaki zorlu randevusunu Ali Şansalan, Fenerbahçe'nin Rizespor'u evinde ağırlayacağı maçı Rizespor ve Galatasaray'ın Gaziantep FK ile karşılaşacağı müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 20:16
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu

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    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 22. haftasında düdük çalacak isimleri duyurdu.

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    İşte maçların hakemleri

    Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
    Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
    Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
    Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan
    Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay
    Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
    Göztepe: Arda Kardeşler
    Fenerbahçe - Burak Pakkan
    Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam

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