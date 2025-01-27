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Anderson Talisca Türkiye'ye geliyor! İşte İstanbul'a iniş saati

Ara transfer döneminde bibirinden yıldız isimleri kadrosuna katabilmek adına yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de stoper hamleleri herkesi sevindirmişti. Diego Carlos 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milan Skriniar ise kısa sürede kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacak. Sırada ise çok önemli bir isim daha var. Hem de kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 15:42 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 16:45
Anderson Talisca Türkiye’ye geliyor! İşte İstanbul’a iniş saati

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    Başlıkların Devamı

    Göztepe'yi 3-2 yenerek Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini 6 puan geriden takip etmeyi sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Sarı lacivertli ekip, bir süredir ilgilendiği ve kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca konusunda mutlu sona ulaşmayı başardı.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    ILICALI MÜJDEYİ VERMİŞTİ

    Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada; "Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız." diye konuşmuştu.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU

    Sarı lacivertli ekip daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca'ya kavuşuyor. Sabah'ın haberine göre; sambacı yıldızın uçağı Kral Khaled Havalimanından havalanıp, İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 20.45'te iniş yapacak.

    TALISCA'NIN PAYLAŞIMI

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    BU SEZON ANDERSON TALISCA

    2021'den bu yana Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca bu sezon zaman zaman formasından uzak kalsa da 19 karşılaşmaya çıktı ve 8 kez ağları sarstı. Stefano Pioli'nin taktiğine uymaması ve oyunu tek taraflı oynamasından dolayı İtalyan teknik direktör tarafından istenmedi.

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