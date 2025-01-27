Anderson Talisca Türkiye’ye geliyor! İşte İstanbul’a iniş saati

Göztepe'yi 3-2 yenerek Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini 6 puan geriden takip etmeyi sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Sarı lacivertli ekip, bir süredir ilgilendiği ve kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca konusunda mutlu sona ulaşmayı başardı.
Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)
ILICALI MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada; "Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız." diye konuşmuştu.
Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)
GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU
Sarı lacivertli ekip daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca'ya kavuşuyor. Sabah'ın haberine göre; sambacı yıldızın uçağı Kral Khaled Havalimanından havalanıp, İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 20.45'te iniş yapacak.
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