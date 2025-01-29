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Fenerbahçe'den defansa bir transfer daha! Sürpriz isim için anlaşıldı

Ara transfer döneminde Diego Carlos ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, Milan Skriniar ile de kısa süre içerisinde sözleşme imzalamaya çok yakın. Kanarya, savunmasına bir takviye yapacak. Bu kapsamda 20 yaşındaki genç futbolcu için anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 15:41 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:01
Fenerbahçe’den defansa bir transfer daha! Sürpriz isim için anlaşıldı

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    Trenduol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe patlıyor. Galatasaray'ı geride bırakabilmek adına yoğın mesai harcayan yönetim, iki yıldızla anlaşma sağladı. Diğeri ise yolda. Gündeme gelen futbolcu için kulübüyle el sıkışıldı.

    Ognjen Mimovic (AFP)Ognjen Mimovic (AFP)

    Fenerbahçe, Kızılyıldız'da forma gyien 20 yaşındaki Ognjen Mimovic'i gündemine aldı. Sports Digitale'in haberine göre Sırp futbolcuyu bir süredir izleyen sarı lacivertli ekip, Belgrad temsilcisiyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç almayı başardı.

    Ognjen Mimovic (EPA)Ognjen Mimovic (EPA)

    Futbola Metalec alt yapısında başlayan ve Kızılyıldız alt yapısına transfer olan Mimovic, 2024 yılının başından bu yana A takım seviyesinde forma giyiyor. Bu sezon ise 18 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

    OSAYI SAMUEL YOLCU

    Kanarya'nın sağ beki Bright Osayi-Samuel'in sezon sonunda bitecek olan kontratı nedeniyle böyle bir hamle yaptığı düşünülüyor. Nijeryalı futbolcunun adı birçok İngiliz ekibiyle anılıyor.

    Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Taliscadan sonra sıra ondaFenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Taliscadan sonra sıra onda
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