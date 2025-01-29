Fenerbahçe’den defansa bir transfer daha! Sürpriz isim için anlaşıldı

Trenduol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 'de transfer bombaları peş peşe patlıyor. Galatasaray'ı geride bırakabilmek adına yoğın mesai harcayan yönetim, iki yıldızla anlaşma sağladı. Diğeri ise yolda. Gündeme gelen futbolcu için kulübüyle el sıkışıldı.

Fenerbahçe , Kızılyıldız'da forma gyien 20 yaşındaki Ognjen Mimovic'i gündemine aldı. Sports Digitale'in haberine göre Sırp futbolcuyu bir süredir izleyen sarı lacivertli ekip, Belgrad temsilcisiyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç almayı başardı.

Ognjen Mimovic (EPA)



Futbola Metalec alt yapısında başlayan ve Kızılyıldız alt yapısına transfer olan Mimovic, 2024 yılının başından bu yana A takım seviyesinde forma giyiyor. Bu sezon ise 18 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.