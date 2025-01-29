Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif

31 yaşındaki futbolcu için çok sayıda takımın ilgi gösterdiği ifade edilse de resmi boyuta taşınmaması, transferin önünü tıkamıştı. Ziyech de ayrılmak için sezon sonuna kadar alacak olduğu paranın tamamını istedi. Ancak bu durum yönetim tarafından karşılık bulmadı.

Bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Yusuf Demir, sadece 86 dakika sahada kalabildi ve tabelaya etki edemedi. Güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro. Satın alma opsiyonu ile kiralanması bekleniyor.

YUSUF DA SIRADA

Galatasaray'ın göndermek istediği futbolculardan biri de Yusuf Demir. Beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Avusturya doğumlu yıldız, kontenjan oyuncusu sayılmasından dolayı ayrılması gerekiyor. Bunun için de yönetim kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Yusuf Demir, sadece 86 dakika sahada kalabildi ve tabelaya etki edemedi. Güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro. Satın alma opsiyonu ile kiralanması bekleniyor.