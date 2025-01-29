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Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif

Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu hamlesini gerçekleştiren Galatasaray, kadrosuna katacağı yeni isimler için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde birçok yıldız bulunuyor. İtalyan medyası ise 65 milyon euroluk teklif yapıldığını yazdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 15:52
Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif

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    Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve 6 puanlık farkla liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılılar diğer yandan ara transfer döneminde yeni hamleler yapmak için temaslarını sürdürüyor.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    Konyaspor karşısındaki oyunu beğenilmeyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok isimle görüşülüyor. Takıma direkt katkı vermesi beklenen oyuncular üzerinden giden yönetim, Fenerbahçe karşısında sessizliğini bozmayı hedefliyor.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    Önceliği orta sahaya veren sarı kırmızılı ekipte mücadele gücünü artıracak ve bir o kadar da oyunun iki tarafını oynayabilecek bir futbolcu aranıyor. Gabriel Sara'nın yokluğunda zorluk yaşanması bu bölgeyi ilk sıraya yerleştirdi.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    FENERBAHÇE TEPKİSİ
    Galatasaray'da beklenen yıldız transferlerinin henüz gerçekleşmemesi ve Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un ardından Milan Skriniar ile anlaşıp Talisca'ya imza attırması sonrası yönetime sert eleştiriler gelmeye başladı.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    DURSUN ÖZBEK'TEN GÖNDERME
    Başkan Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada; "Biz 6 puan öndeyiz. Son iki yılın şampiyonuyuz. Limitimiz var. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Bizim son saniye transferiyle durumumuzu kurtarmamıza gerek yok. Bu iş çok transferle olsaydı, Fenerbahçe 7 senede 110 transfer yaptı, 7 senede 7 kere şampiyon olurdu. Bu iş böyle yapılmaz. Her şey yolunda gidiyor, gitmiyor ayrı konu.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    Skriniar transferinde belli bir limitte kalınmasını isteyen benim. Transfer bitene kadar beklesinler. Transfer bittikten sonra bizi yargılasınlar. Hatta mayısı görelim, öyle konuşalım. Panik yapılacak şey yok!" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    ÖNCELİK KONTEJAN SORUNUNU ÇÖZMEK
    Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerin ardından yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da öncelik bu problemi çözebilmek. Eğer yer açılabilirse takviye yapılabilecek ve takıma güç kazandırılacak.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    ZIYECH KATAR YOLCUSU
    Geçen sene katıldığı Galatasaray'da sezonun ikinci yarıyı çok iyi geçirmesi nedeniyle oppsiyonu kullanılan Hakim Ziyech, hayal kırıklığı yarattı. Takımdan ayrılması beklenen Faslı futbolcu için Katar yolu gözüktü.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    31 yaşındaki futbolcu için çok sayıda takımın ilgi gösterdiği ifade edilse de resmi boyuta taşınmaması, transferin önünü tıkamıştı. Ziyech de ayrılmak için sezon sonuna kadar alacak olduğu paranın tamamını istedi. Ancak bu durum yönetim tarafından karşılık bulmadı.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    Bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Yusuf Demir, sadece 86 dakika sahada kalabildi ve tabelaya etki edemedi. Güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro. Satın alma opsiyonu ile kiralanması bekleniyor.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    YUSUF DA SIRADA
    Galatasaray'ın göndermek istediği futbolculardan biri de Yusuf Demir. Beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Avusturya doğumlu yıldız, kontenjan oyuncusu sayılmasından dolayı ayrılması gerekiyor. Bunun için de yönetim kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    Bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Yusuf Demir, sadece 86 dakika sahada kalabildi ve tabelaya etki edemedi. Güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro. Satın alma opsiyonu ile kiralanması bekleniyor.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    KALEYE DE TAKVİYE
    Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek kontratı nedeniyle bir kaleci hamlesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde Eyüpspor'un yıldız kalecisi Berke Özer bulunuyor. Milli takıma da seçilen 24 yaşındaki file bekçisi konusunda da gelişmeler var. Cimbom, ilk teklifini iletti.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    GEMİLER YAKILDI
    Kaleci sorununu çözebilmek adına adımının atan Galatasaray, Eyüpspor'a 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonusluk önerisini iletti. 1 yıl opsiyonı bulunan Berke için mor sarılı ekibin teklifi kabul etmesi muhtemel gözüküyor.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    RASHFORD GÜNDEMDE
    Her ne kadar önceliğini marjör liglere verdiği bilinse de Marcus Rashford da Galatasaray'ın listesinde. Hem sol kanatta hem de santrfor mevkilerinde oynayabilen İngiliz yıldız için temaslar yoğunlaştırıldı.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    VICTOR OSIMHEN İÇİN TARİHE GEÇECEK TEKLİF
    Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in transferinde de yine çok sıcak saatler yaşanıyor. Nijeryalı yıldızın gösterdiği performans sonrasında harekete geçen Galatasaray, kulübüne Türk futbol tarihine geçecek bir teklif iletti.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    Correire dello Sport'un haberine göre yönetim, 26 yaşındaki futbolcu konusunda kulübü Napoli'ye 65 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak bu öneri, Aurelio de Laurentiis tarafından geri çevrildi. 75 milyon euroluk serbest kalma ücreti bulunan dev forvet konusunda birçok takımın ilgisi de söz konusu.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    İtalyan gazetesine göre sadece Galatasaray 75 milyon euro bonservis ödeyerek yıldız futbolcuyu transfer edebilir. Diğer kulüpler için bu ücret 81 milyon euro seviyesinde.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'dan talipleri olan Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalması bekleniyor. Eğer erken bir fesih gerçekleşirse sarı kırmızılı ekip de bu doğrultuda tazminat almaya hak kazanacak.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    İtalyan medyası Victor Osimhen ile ilgili tüm gelişmeleri manşetlere taşıyor. Nijeryalı oyuncunun sezonu Galatasaray'da tamamlamak istemesi de haberde yer aldı. Ayrıca PSG'ye satılan Khvicha Kvaratskhelia ile birlikte önemli bir gelir elde edildiği ve Osimhen ile bu miktarın daha da yükseleceğinden bahsedildi.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

    Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 16 gol atıp 5 de asist yapmayı başardı.

    Galatasaray çıldırdı! Yıldız futbolcu için 65 milyon euroluk teklif

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