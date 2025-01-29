Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif

FENERBAHÇE TEPKİSİ
Galatasaray'da beklenen yıldız transferlerinin henüz gerçekleşmemesi ve Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un ardından Milan Skriniar ile anlaşıp Talisca'ya imza attırması sonrası yönetime sert eleştiriler gelmeye başladı.
DURSUN ÖZBEK'TEN GÖNDERME
Başkan Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada; "Biz 6 puan öndeyiz. Son iki yılın şampiyonuyuz. Limitimiz var. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Bizim son saniye transferiyle durumumuzu kurtarmamıza gerek yok. Bu iş çok transferle olsaydı, Fenerbahçe 7 senede 110 transfer yaptı, 7 senede 7 kere şampiyon olurdu. Bu iş böyle yapılmaz. Her şey yolunda gidiyor, gitmiyor ayrı konu.
Skriniar transferinde belli bir limitte kalınmasını isteyen benim. Transfer bitene kadar beklesinler. Transfer bittikten sonra bizi yargılasınlar. Hatta mayısı görelim, öyle konuşalım. Panik yapılacak şey yok!" ifadelerini kullandı.
ÖNCELİK KONTEJAN SORUNUNU ÇÖZMEK
Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerin ardından yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da öncelik bu problemi çözebilmek. Eğer yer açılabilirse takviye yapılabilecek ve takıma güç kazandırılacak.
ZIYECH KATAR YOLCUSU
Geçen sene katıldığı Galatasaray'da sezonun ikinci yarıyı çok iyi geçirmesi nedeniyle oppsiyonu kullanılan Hakim Ziyech, hayal kırıklığı yarattı. Takımdan ayrılması beklenen Faslı futbolcu için Katar yolu gözüktü.