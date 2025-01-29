MHK'dan kulüplere itiraz vurgusu! "Hakkınızı kullanın"

TFF 'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, toplantı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ, Murat Şahin, Abdullah Ayaz, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

Ferhat Gündoüdu (AA)

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig ve 1. Lig'de 20. haftadan itibaren uygulamaya alınan Veri Tabanlı Atama Sistemi (Ve-TAS) hakkında detaylar paylaştı. Gündoğdu, şeffaflık ilkesine vurgu yaparak, "Ve-TAS ile hakem atamalarında insan faktörünü minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Kulüplerin hakem yönetim sürecine aktif katılımını ve kritik pozisyonlarda itiraz haklarını kullanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ve-TAS sistemine dair belirlenen kriterleri de katılımcılarla paylaşan Gündoğdu, Türk futbolunun gereksiz tartışmalardan kaçınarak, marka değerini artırmak gerektiğini belirtti.

Toplantıda, kulüpler çeşitli konularda düşüncelerini ve taleplerini dile getirdi. Toplantının sonunda, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakem ve yardımcı hakem atamaları, Ve-TAS üzerinden gerçekleştirildi.