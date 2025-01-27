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Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı! G.Saray maçı değişebilir

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların progamı açıklandı. TFF tarafından duyurulan fikstürde Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna doğrudan kalma ihtimali bulunduğu ve bunun gerçekleşmesi halinde günün değişeceği duyruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 17:01
Süper Lig’de 23. haftanın programı açıklandı! G.Saray maçı değişebilir

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    TFF, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programını duyurdu.

    Açıklamada;

    "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Program, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlanmıştır.

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nün; bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor A.Ş. - İkas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."

    denildi.

    Süper Lig 23. hafta programı (TFF)Süper Lig 23. hafta programı (TFF)

    İşte program

    7 Şubat 2025 Cuma
    Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor

    8 Şubat 2025 Cumartesi
    Bellona Kayserispor - Tümosan Konyaspor
    Net Global Sivasspor - Beşiktaş

    9 Şubat 2025 Pazar
    Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
    Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe
    ONVO Antalyaspor - Başakşehir
    Galatasaray - Adana Demirspor

    19 Şubat 2025 Pazartesi
    SİPAY Bodrum FK - Göztepe
    Trabzonspor - İKAS Eyüpspor

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