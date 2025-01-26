Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef, Solskjaer ile yakaladığı harika başlangıcı ligde de sürdürmek ve 3 puana uzanmak. Ev sahibi ekip ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.