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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda hedef, Solskjaer ile yakaladığı harika başlangıcı ligde de sürdürmek ve 3 puana uzanmak. Ev sahibi ekip ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Antalyaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 14:59 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 15:06
Beşiktaş’ın Antalyaspor maçı 11’i belli oldu!

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    Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

    Siyah beyazlılarda hedef, Solskjaer ile yakaladığı harika başlangıcı ligde de sürdürmek ve 3 puana uzanmak. Ev sahibi ekip ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

    Antalyaspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)Antalyaspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)
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    Antalyaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz;

    İLK 11'LER

    Antalyaspor : Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo, Samudio.

    Beşiktaş : Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih.

    Antalyaspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)Antalyaspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)

    BEŞİKTAŞ 6. SIRADA

    Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.

    Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

    Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.

    Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.

    Antalyaspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)Antalyaspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)

    SOLSKJAER'İN SÜPER LİG'DE İLK MAÇI

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkıyor.

    Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

    İspanyol ekibini etkili oyunun yanı sıra 4-1 gibi farklı skorla geçen "Kara kartal"da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk maçında da Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor.

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