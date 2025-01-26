Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Siyah beyazlılarda hedef, Solskjaer ile yakaladığı harika başlangıcı ligde de sürdürmek ve 3 puana uzanmak. Ev sahibi ekip ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.
Antalyaspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)
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Antalyaspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz;
İLK 11'LER
Antalyaspor : Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo, Samudio.
Beşiktaş : Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih.
Antalyaspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)
BEŞİKTAŞ 6. SIRADA
Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.
Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.
Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.