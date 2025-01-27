Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında, Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab, sahasında Al Fayha'yı ağırladı. Maçta ilk gol, 34. dakikada Abderrazak Hamdallah'tan geldi ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda, 57. dakikada Renzo Lopez ile skoru eşitleyen Al Fayha, maçın son anlarına kadar direnç gösterdi. Ancak 90+6. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Hamdallah, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Al Shabab, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puan aldı.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla birliktesiyah beyazlı ekip puanını 29'a yükseltti ve 6. sıraya yerleşti. Öte yandan Al Fayha, 4 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesiyle 15 puanla 14. sırada kaldı.

Al Shabab, bir önceki zaferinde olduğu gibi yine uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete uzandı. Daha önce Al Riyadh'ı da Hamdallah'ın uzatmalardaki golüyle mağlup eden Riyad temsilcisi, bu maçtan sonra liderlik yarışındaki rakibi Al Ittihad'a kaybetmişti. Ancak Al Fayha karşısında alınan bu galibiyetle moral buldu.